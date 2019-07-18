HABER /  SPOR
ADV Aklın Yolu Üsküdar

Atletico Madrid, Mario Hermoso'yu renklerine kattı

Anadolu Ajansı
Atletico Madrid, Mario Hermoso'yu renklerine kattı

Atletico Madrid, Espanyol'da forma giyen 24 yaşındaki defans oyuncusu Mario Hermoso'yu kadrosuna kattı.

Atletico Madrid Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Espanyol Kulübü ile varılan anlaşmanın ardından Hermoso ile 5 sezonluk sözleşme imzalandığı duyuruldu. 

Son iki sezondur Espanyol formasını giyen İspanyol futbolcu Hermoso, Atletico Madrid'in yaz dönemindeki 8. transferi oldu.

Diego Godin, Lucas Hernandez, Juanfran Torres gibi geçtiğimiz sezon kadrosunda yer alan defans oyuncularının ayrılmasının ardından bu futbolcuların boşluklarını doldurmaya çalışan Atletico Madrid, savunma hattını güçlendirmek için Kieran Trippier, Felipe Monteiro ve Renan Lodi'yi de almıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Koç Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları ne zaman 2019 akademik takvim?
Koç Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları ne zaman 2019 akademik takvim?
Ekrem İmamoğlu 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda incelemelerde bulundu
Ekrem İmamoğlu 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda incelemelerde bulundu
Mansur Yavaş 2050 Ankara vizyonunu açıklayıp ekledi: Hesap sormaya değil hesap vermeye talibiz
Mansur Yavaş 2050 Ankara vizyonunu açıklayıp ekledi: Hesap sormaya değil hesap vermeye talibiz
Kasık fıtığının tek tedavi yöntemi nedir? Fıtık boğulmasına dikkat edin
Kasık fıtığının tek tedavi yöntemi nedir? Fıtık boğulmasına dikkat edin
Juventus Merih Demiral'ın bonservis bedelini belirledi
Juventus Merih Demiral'ın bonservis bedelini belirledi
320 puanla nereye girilir 2019 ÖSYM üniversite taban puanları
320 puanla nereye girilir 2019 ÖSYM üniversite taban puanları
Yorumlar