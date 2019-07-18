Kasık fıtığının tek tedavi yöntemi nedir? Fıtık boğulmasına dikkat edin

Kasık fıtığının kasığın şişmesi ile belli olabileceğini ifade eden çocuk cerrahisi uzmanı Op. Dr. Mevlit Korkmaz, fıtık tedavisinin ameliyatla mümkün olabileceğini söyledi.

Doğum öncesi kapanması gereken cep şeklindeki karın iç zarının kapanmaması nedeniyle oluşan kasık fıtığının doğuştan gelen bir hastalık olduğunu söyleyen Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mevlit Korkmaz, fıtığın kendini belli etmesinin ilerleyen yaşlarda da olabildiğini belirtti.

Çocuklarda kasık fıtığının aniden ortaya çıkan şişlik şeklinde kendini gösterdiğini belirten Korkmaz, fıtığın kesin ve tek tedavisin ameliyat olduğunu ifade etti.

Tedavisi nasıl olur?

Kasık fıtığının teşhisinin muayene, şişliğin görülmesi ve elle karın içine itilmesi ile konulduğunu belirten Emsey Hospital Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mevlit Korkmaz, fıtığın kesin ve tek tedavisinin ameliyat olduğunu vurgu yaptı.

“Şikâyeti olmayan çocukta ultrason gibi görüntüleme yöntemleri ile çoğunlukla tanı konulamaz” diyen Korkmaz sözlerine şöyle devam etti:

“Fıtığın kesin ve tek tedavisi ameliyattır. Tanı konulunca en kısa sürede ameliyatını planlamak gerekir. Ameliyatı sadece boğaz ve akciğer enfeksiyonu gibi anestezi riskini artıran nedenler varsa ertelemek gerekir. Ayrıca yenidoğan yoğun bakımda tanısı konan erken doğmuş (prematür) fıtık hastaları, tedavi bitimine kadar sıkı bir şekilde kontrol edilerek beklenir, taburcu olmadan veya hemen sonra ameliyatı planlanır."

"Kasık fıtığının tedavisi ameliyatla fıtık kesesinin kasık kanalı giriş seviyesinden bağlanmasıdır. Açık veya kapalı (laparoskopik yolla) yapılabilir. Açık ameliyat daha sık uygulanmaktadır. Kasık kanalı üzerinden 2 santim kadar kesi ile girilerek kese bulunur, keseye yapışık olan testisin damarları ve sperm kanalı ayrılır. Keseye dikiş geçilerek bağlanır.

Laparoskopik ameliyatta ise göbekten 3 veya 5 milimetre kamera ile girilir ve kasık kanalı bölgesinden iğne yardımı ile kese boyun kısmı çepeçevre dönülerek bağlanır. Laparoskopik yöntemin, hemen hemen hiç yara izi kalmaması, tek taraflı fıtıklarda karşı tarafta fıtık oluşacak kese varsa onun da bağlanması gibi önemli avantajları vardır.”

Kanal ve damarları zarar görebilir

Korkmaz, çocuklardaki kasık fıtığı ameliyatında yaşanacak komplikasyonlara dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, “Dikkatli olunmazsa testisin kanal ve damarları zarar görebilir, bu da o taraf testisin küçülmesi, kaybolmasına neden olabilir. Ameliyat sonunda kontrol edilmezse testis kasık kanalı içinde kalabilir. Ameliyat sırasında steriliteye dikkat edilmezse yara enfeksiyonu görülebilir” diye konuştu.

Fıtık boğulmasına dikkat!

“Fıtık kesesine bağırsaklar gibi karın içi dokuların girmesi, sıkışması ve tekrar karın içine girmemesi durumuna fıtık boğulması” denildiğini belirten Korkmaz, “Kasıkta düzelmeyen sert şişlik, ağrı, kusma ve huzursuzluk görülen bu hastalara acil müdahale etmek gerekir. Dokular elle karın içine itmeye çalışılır, yapılamazsa acil ameliyata alınır. Bu durum hem ameliyatın komplikasyonlarını artırır hem de çocuk için hayati risk oluşturur. Bu nedenle fıtık tanısı konulunca hemen ameliyat planı yapmak gerekir” ifadelerini kullandı.