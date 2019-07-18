Ekrem İmamoğlu 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda incelemelerde bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Otogarın durumundan rahatsız olduğunu dile getirdi.

Otogarın bodrum katına inerek burada açıklamalarda bulunan İmamoğlu, “Benim ailem, eşim buraya giremez. Kimsenin eşi ve çocuğu buraya güvenip giremez” dedi.

İBB Başkanı, gerekli önlemlerin alınacağının sinyalini verdi.

İmamoğlu şunları söyledi:

"Mevcut durumu görünce alınacak önlemler birkaç cümleye sığmaz. Sıralasan sayfa sığmaz. Sizin de burada da sizin zamanınız yetmez. Belli ki yıllarca ihmal edilmiş. Güvenlik ve temizlik önlemlerini alacağız. Böyle bir sisteme hiç kimse evladını yollayıp otobüse in, ya da orada in seni alayım demez. Böyle sistemde otobüsçü de hizmet edemez. Yeni sistemi kurarken burada geçici süreci kotarmak anlamında yatırım yapacağız. Burayı bilime, teknolojiye, AR-GE merkezine teknokene dönüştürme çabası içerisinde revizyonlarımızı yapacağız. Rahatsızım. Böyle bir yere çocuğum girmez, eşim girmez. 16 milyon İstanbullunun çocuğu eşi buraya nasıl girsin? Ha benim çocuğum ha başkasının eşi, kimsenin ailesi girmez. Burada huzurla ilgili sıkıntı var. Burası artık fonksiyonunu yitirmiş."