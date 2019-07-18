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İngilizler Cenk Tosun'un yeni takımını duyurdu

İngilizler Cenk Tosun'un yeni takımını duyurdu

2018'in ara transfer döneminde Beşiktaş'tan rekor bir ücretle Everton'a giden Cenk Tosun ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. 

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton ile ilgili haberler paylaşan NSNO, son olarak Cenk Tosun ile ilgili iddialara sitesinde yer verdi.

Habere göre Schalke 04, gelecek hafta Cenk Tosun için Everton ile görüşecek ve resmi teklif yapacak.

43 maçta 9 gol  attı, 3 de asist yaptı
Transfer döneminde adı eski takımı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Cenk Tosun, Everton formasıyla çıktığı 43 maçta 9 gol  attı, 3 de asist yaptı. Cenk, Beşiktaş'tan Everton'a 22 Milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. 

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