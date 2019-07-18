İYİ Parti Sözcüsü Paçacı: Elhamdülillah FETÖ'cü de değiliz

İYİ Parti Sözcüsü Cihan Paçacı, "Güçler ayrılığını, Cumhurbaşkanlığı makamının tarafsız olması gerektiğini savunuyoruz ve elhamdülillah FETÖ'cü de değiliz" ifadelerini kullandı.

Parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan İYİ Partili Cihan Paçacı, Erbil'deki saldırıda hayatını kaybeden diplomata Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve millete sabır dileyerek, "Bir dönem diplomatlarımıza yapılan saldırıları hatırlatan bu terör eyleminde sorumlu ya da sorumluların bir an önce açığa çıkarılarak adaletin tecellisini bekliyoruz" diye konuştu.

"Kriz ve kaos üreten bir noktaya geldi"

Konuşmasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren Paçacı, daha önce hiçbir ülkede denenmemiş ve 'ucube' olarak nitelendirdiği sistemin sürekli kriz ve kaos üreten bir noktaya geldiğini savundu.

"Halkımız bu ucube sisteme 'hayır' demiştir"

Bu sistemin hukuki, siyasi ve iktisadi yapıyı tahrip ettiğini iddia eden Paçacı, şu ifadeleri kullandı:

Bu ucube sistem Türkiye'ye kaybettirmektedir. AK Parti içerisinde bile tartışılan bu sistemin tek bir savunucusu kalmıştır, o da bu sistemden nemalanan Cumhur İttifakı'nın küçük ortağıdır. Öyle ki parlamenter sistemi savunanların FETÖ ve PKK ile irtibatlı olduklarını söyleyecek kadar ileri gidilmiştir. Bu isnat ve ithamları demokrasiye inanmış hiç kimsenin kabul etmesi mümkün değildir. Halkımızın yarısı referandumda bu ucube sisteme 'hayır' demiştir. Bu insanlar FETÖ'cü müdür, PKK ile iltisak halinde midir? İYİ Parti olarak biz güçlendirilmiş parlamenter sistemden yanayız. Hukukun üstünlüğüne ve çoğulcu demokrasiye inanmaktayız. Biz güçler ayrılığını savunuyoruz. Cumhurbaşkanlığı makamının tarafsız olması gerektiğini savunuyoruz ve elhamdülillah FETÖ'cü de değiliz.

"Herkes inandığı sistemi savunabilir"

Paçacı, siyasi parti liderlerinin konuşma üslubuna ihtimam göstermek zorunda olduğunu ifade ederek, herkesin inandığı sistemi savunabileceğini ancak kendisi gibi düşünmeyenlere hakaret etmenin hiç kimsenin hakkı ve haddi olmadığını söyledi.