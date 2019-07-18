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Galatasaray Falcao ile prensipte anlaştı

Galatasaray Falcao ile prensipte anlaştı

Galatasaray, Monaco'nun Kolombiyalı golcüsü Falcao ile prensipte el sıkıştı. Sarı kırmızılılar dünyaca ünlü Kolombiyalı golcünün bonservisi için Monaco ile görüşmelerini sürdürüyor.

Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmanın hesaplarını yapan ve bu doğrultuda transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, ses getirecek bir golcüyle el sıkıştı.

Sarı-Kırmızılı kulüp, Manoca'da forma giyen 33 yaşındaki Radamel Falcao ile prensipte anlaştı. Sarı kırmızılılar dünyaca ünlü Kolombiyalı golcünün bonservisi için Monaco ile görüşmelerini sürdürüyor.



Yıllık 7 milyon euro maaş
TRT SPOR'da yer alan habere göre; Galatasaray, Radamel Falcao ile yıllık 7 milyon euro maaş konusunda anlaştı. 7 milyon euro'nun yarısını Galatasaray, diğer yarısını ise sponsorlar karşılayacak. Sarı kırmızılılar, 33 yaşındaki golcüyü yüksek maliyeti sebebiyle bedelsiz olarak kadrosuna katabilir.

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