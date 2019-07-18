ÖSYM açıkladı: YKS'de TYT'de 9 tane birinci var

ÖSYM, YKS'de TYT ile Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık'tan 1'er, Yabancı Dil'den ise 5 birincinin çıktığını açıkladı.

2019 yılı üniversite taban ve tavan puanlarını gösteren YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından açıklandı.

ÖSYM'nin yaptığı uyarılar şöyle:

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.