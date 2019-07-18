Derrick Williams Fenerbahçe Beko'da

Fenerbahçe Beko, 4 numara pozisyonunda görev yapan Derrick Williams ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Anadolu Efes'e kaptıran ve kadroda büyük bir revizyona giden Fenerbahçe Beko'da transferler çalışmaları devam ediyor.

Fenerbahçe Beko, Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Derrick Williams ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bayern Münih forması giyen ve 2011-2012 sezonunda NBA'de yılın çaylak takımında da yer alan Williams, EuroLeague'de Bayern Münih formasıyla 29 maça çıktı.

Fenerbahçe Beko'nun lider tamamladığı normal sezonda play-offun bir galibiyet uzağında kalan Almanya ekibinde 13,4 sayı ve 4,2 ribaund ortalamaları ile oynayan Williams, dikkat çeken performanslara imza atmıştı.

Yıldız basketbolcu 2011 NBA Seçmeleri’nde Minnesota Timberwolves tarafından 2. sırada seçilmişti.