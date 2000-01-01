MİNİK KARELERDE, BÜYÜK MUTLULUKLAR PTT AŞ’DE
Özel günlerinizi sevdiklerinizin fotoğraflarının olduğu pullar ile taçlandırın. PTT AŞ müşterilerine doğum günü, evlilik yıldönümü, anneler günü, babalar günü gibi özel günlerde ayrıcalıklı bir hizmet sunuyor. Müşterilerinin mutluluğunu paylaşan PTT AŞ, Kişisel Pul Hizmetiyle en sevilen fotoğrafları pul halinde basarak ölümsüz kılıyor.
PTT AŞ Kişisel Pul hizmeti ile müşterilerine hatıralardan silinmeyecek bir armağan veriyor. Geçmişten tatlı bir esinti gibi gelen kişisel pullar, sevdiklerinizin yüzünde hoş bir gülümseme oluşturacak. Kişisel Pul Hizmeti, değer verdiklerine sevgisini göstermek isteyenlere standart hediyelerin dışında yeni bir alternatif sunuyor. Kişisel Pullar hatıra amaçlı saklanabileceği gibi gönderilerin üzerine yapıştırılarak posta işlemlerinde de kullanılabiliyor. Kişisel pullar ayrıca kuruluş yıldönümü, belli bir olayın anılması, kişisel veya ticari bir ürünün tanıtılması gibi amaçlarla gerçek ve tüzel kişilerin talebi üzerine ücreti karşılığında basılabiliyor.
Müşteriler, Kişisel Pul Hizmetine www.ptt.gov.tr, www.filateli.gov.tr adreslerinden veya PTT işyerlerinden temin edilerek imzalanmış başvuru formu ve kişisel pul sözleşmesiyle ulaşabilir, nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet vb. resmi kimliklerle başvurusunu yapabilir. Yakınları adına başvuru yapmak isteyen müşteriler ise kişilerin yazılı muvafakatnamelerini başvuru formuna eklemelidir.
Kişisel pullarda pulun şekli yatay, dikey, kalpli ve yuvarlak perforajlı olarak basılabiliyor. Ayrıca istenildiği takdirde kişisel pullar farklı şablonlarda özel tasarım pul olarak hazırlanıyor. Pul yapılacak görselin yatay ise 3.5 x 2.5 cm, dikey ise 3.3 x 2.8 cm ve katları şeklinde verilmesi, elektronik ortamda gönderilecek ise en az 300 DPI çözünürlükte ve TIFF veya JPEG dosyası olarak kaydedilmiş olması şartı bulunuyor.
Kişisel Pul hizmet bedelleri de talep sayısına göre (Pul Üzerine Basılacak Değer + Hizmet Bedeli ) x ( Talep Edilen Pul Sayısı ) = (Toplam Ücret) hesaplanıyor..
Kişisel pullar en az 25 adet olmak üzere 25’in katları şeklinde, 25 – 100 adet arasındaki taleplerde 0,45 TL, 125 - 500 adet arasındaki taleplerde 0,30 TL 525 ve üzeri adet arasındaki taleplerde 0,20 TL hizmet bedeliyle 1 veya 2 TL değerindeki pullar üzerine basılıyor. Kişisel pullar, belgelerin tesliminin ardından 10 gün içerisinde müşteriye teslim ediliyor