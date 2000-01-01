MİNİK KARELERDE, BÜYÜK MUTLULUKLAR PTT AŞ’DE

PTT AŞ Kişisel Pul hizmeti ile müşterilerine hatıralardan silinmeyecek bir armağan veriyor. Geçmişten tatlı bir esinti gibi gelen kişisel pullar, sevdiklerinizin yüzünde hoş bir gülümseme oluşturacak. Kişisel Pul Hizmeti, değer verdiklerine sevgisini göstermek isteyenlere standart hediyelerin dışında yeni bir alternatif sunuyor. Kişisel Pullar hatıra amaçlı saklanabileceği gibi gönderilerin üzerine yapıştırılarak posta işlemlerinde de kullanılabiliyor. Kişisel pullar ayrıca kuruluş yıldönümü, belli bir olayın anılması, kişisel veya ticari bir ürünün tanıtılması gibi amaçlarla gerçek ve tüzel kişilerin talebi üzerine ücreti karşılığında basılabiliyor.