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Irak Cumhurbaşkanı, Erdoğan’ı aradı

Irak Cumhurbaşkanı, Erdoğan’ı aradı

Irak Cumhurbaşkanı Salih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla aradı. Görüşmede Irak’taki saldırı ele alındı. Berhem Salih, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziyelerini iletti.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Erbil'de şehit edilen başkonsolosluk görevlisi diplomat için taziyede bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak Cumhurbaşkanı Salih, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak Erbil'de dün düzenlenen saldırıda şehit edilen Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomat için taziyelerini iletti.

Erdoğan ile Salih arasındaki görüşmede, ikili ve bölgesel konular da ele alındı.

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