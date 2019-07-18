TBMM Doğu Akdeniz için ortak bildiri yayınladı

TBMM’de, AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı Sonuç Bildirgesi’nde açıklanan yaptırımların, uluslar arası hukuka aykırı ve kabul edilemez bulunduğu belirtilen ortak bir metin hazırlandı. Ortak metine HDP haricinde TBMM’de grubu bulunan partiler imza attı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de petrol, doğalgaz aramasını durdurmaya yönelik yaptırımlarına ilişkin, AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti ortak karar aldı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri sebebiyle aldığı tehditler üzerine birlik olan partilerin arasına HDP katılmadı.

Doğu Akdeniz bildirisi

AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti ortak bildirisinde; "Bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan siyasi partiler olarak Doğu Akdeniz bölgesi hidrokarbon kaynaklarının paylaşımı konusunda, bir oldu-bittiye getirerek Kıbrıs Türk’ünün ve Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası hukuk temelindeki meşru hak ve çıkarlarını görmezlikten gelme, yok sayma, hesaba katmama yönündeki tüm girişimleri, hesapları şiddetle telin ediyor, bu yönde siyaset yürüten çevrelerin politikalarına her hal ve şartta karşı olduğumuzu en açık ifade ile ortaya koyuyoruz." denildi.