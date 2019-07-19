Ali Koç'tan Fenerbahçelilere transfer müjdesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ''Yeni sezon planlamamızın çoğunluğunu tamamladık. 2-3 transferimiz kaldı. Yeni oyunculara hoş geldin diyorum'' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bu sezon Fenerbahçe için çok farklı geçeceğini söylerken transferlerin devam edeceğinin müjdesini verdi.

“Fenerbahçe olarak aidiyet duygusuna sahibiz”

19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler günü için konuşan Koç, “Yarın 19 temmuz Fenerbahçeliler için özel bir gün. Dünyanın dört bir yanında Fenerbahçe’nin renklerini bayrağını taşıyan taraftarlarımız için önemli bir gün. Fenerbahçe camiası olarak kendimizi ayrıcalıklı görüyoruz. Biz tribünlerde, salonlarda, iyi günde, kötü günde, zor şartlarda, ne olursa olsun Fenerbahçe’ye fedakarlıkla aidiyet duygusuyla destekleyen bir yapıya sahibiz” diye konuştu.

“2-3 transferimiz kaldı”

Sıkıntılı bir yılı geride bıraktıklarını belirten Ali Koç, “Bizi her anlamda sınayan bir yıl geçirdik. Bu sene çok farklı olacak. Yeni sezon planlamamızın çoğunluğunu tamamladık. 2-3 transferimiz kaldı. Yeni oyunculara hoş geldin diyorum. Eski kaptanımız, yeni kaptanımız Emre Belözoğlu da aramıza katıldı. Allahyar’ı unutmadım. Telaffuz ederken ismini dikkat etmek lazım. Allahyar ile ilgili bir şeyi garanti söyleyebilirim. İsminden dolayı statta kötü bir muamele görmeyeceğine eminim. Allah yar ve yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.