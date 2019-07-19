Altaylı bombayı patlattı: Yerli otomobilden sızdırdığım ilk bilgiler

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 2020 yılı sonunda tanıtılması planlanan yerli otomobille ilgili detayları "Yerli otomobilden sızdırdığım ilk bilgiler" başlığıyla yayımlanan yazısında aktardı.

Fatih Altaylı, "Boş verin S-400, Trump mıramp gibi mevzuları. Yok F-35’ler gelmeyecekmiş, yok Rus uçağı mı almalıymışız gibi balata sıyırtan muhabbetleri. Bugün keyifli bir meseleden bahsedelim" ifadesini kullandı.

Fatih Altaylı'nın yerli otomobil yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Start-up mantığı ile hareket ediyorlar"

Yerli elektrikli otomobili yapacak olan grup, öncelikle bir start-up mantığı ile hareket ediyor. Genç ama her biri alanında deneyimli kişilerden bir ekip kuruldu. Başlangıç mantığı şu: ‘Biz sadece bir otomobil yapmıyoruz.’ Yani eski nesil, konvansiyonel otomobil üretim mantığı bir kenara bırakılmış. Nesnelerin interneti dönemine uygun, yürüyen, taşıyan ama aynı zamanda iletişim kuran bir ‘taşıma gereci’ planlıyorlar. Bunun için sadece kendilerine dönük değiller.

"Çin örneği üzerinden gidiyorlar"

ABD ve Tesla örneğinden daha çok Çin örneği üzerinden gidiyorlar. Yani üretici olmaktan çok bir ‘üretim ortamı’ daha doğru tanımla bir ‘ekosistem’ yaratmaya çalışıyorlar. Yan sanayi diyebileceğimiz ama aynı zamanda ‘fikri alt yapısı’ güçlü bir ‘çevre’ oluşturmak zorundalar.

"C segmentinde bir SUV üretimi"

Bir yandan bunu yaparken diğer yandan da ‘Nasıl bir otomobil’ sorusuna da cevap aranmış ve büyük ölçüde bulunmuş. Üç farklı konsept üzerinde çalışılmış. Sonunda C segmentinde bir SUV üretimi ile başlanmasına karar kılınmış. Çünkü sedan pazarının önümüzdeki 7 yıl içinde 1 maksimum puan kadar büyüyeceği, buna karşılık SUV pazarının en az 8 oranında büyüyeceği öngörülmüş. Zaten tüm sektörün tahminleri de bu yönde.

"Menzili şimdilik 500 kilometre"

Yani anlayacağınız ilk yerli ve elektrikli otomobilimiz bir ‘Küçük SUV’ olacak. İlk yerli SUV’un maksimum menzilinin 500 km olması planlandı. Tamamen elektrikli ve tüm altyapısı ona göre sıfırdan oluşturuldu. Sıfırdan planlanmış şase üzerine, tüm tasarımlar yerli ve milli olarak yapılıyor, parçalara ve tasarımlara patent alınma aşamasına gelinmiş bile. Yani hem fikri hem endüstriyel mülkiyeti yerli olacak. Patent aşaması biraz meşakkatli ve yavaş ilerleyen bir süreç. Yerli SUV pazara çıktığı dönemde uluslararası rekabete uygun, otonom sürüşe büyük ölçüde hazır olacak. Yani 10 yıl içinde olur olmaz ama dünya çapında pazar ne kadar otonomsa bu otomobil de o kadar olacak.

"Yani çizim aşaması bitti"

Şu anda yerli SUV’un 2 boyutlu tasarımı yüzde yüz tamamlandı. Yani çizim aşaması bitti. Şu anda çamur modelleme aşamasında. O da epey ilerlemiş. Dış mekan kadar iç mekanın da stil çizgileri oluşmuş vaziyette. İç mekan detaylandırma çalışmaları sürüyor. Marka ise ya belli değil ya da çok iyi saklanan bir sır çünkü öğrenemedim. Markayı da muhtemeldir ki, önümüzdeki Aralık ayının sonunda 2020 yılı başında öğreneceğiz çünkü yerli SUV o zaman görücüye çıkacak. İlk araç sadece bir mokap değil aynı zamanda yürüyen bir araç olarak tüketiciye tanıtılacak.

"Akıllı bir fabrikada üretilecek"

Muhtemelen önümüzdeki aralık ayı sonunda bu otomobili kullanıp, size yazmayı umuyorum. İnşallah...Tahminim odur ki, Cenevre ya da Paris otomobil fuarında değil dünyaya tanıtımı bir teknoloji fuarında yapılacak. Fabrika yeri henüz net değil. Fabrika için yer belirlenmeye çalışılırken, bir yandan da fabrika tasarımı da yürüyor. Yerli otomobil akıllı bir otomobil olacak ve akıllı bir fabrikada üretilecek. Yerli otomobil konusunda öğrenebildiklerim şimdilik bunlar. Öğrendikçe aktarmaya devam edeceğim.

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