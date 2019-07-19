Meteoroloji'den kırmızı alarm! Kuvvetli bastıracak

Meteoroloji'den kırmızı alarm! Kuvvetli bastıracak

Orta ve Doğu Karadeniz kuvvetli sağanak yağışların etkisi altında olacak. Sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den kırmızı alarm! Kuvvetli bastıracak - Sayfa 1

Ülkemizin genelinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri ile Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

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Meteoroloji'den kırmızı alarm! Kuvvetli bastıracak - Sayfa 2

Hava sıcaklığı ve rüzgar

Hava sıcaklığının batı ve güney kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den kırmızı alarm! Kuvvetli bastıracak - Sayfa 3

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların; Ordu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, dolu, yıldırım, ulaşımda aksamalar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji'den kırmızı alarm! Kuvvetli bastıracak - Sayfa 4

İşte 5 günlük haritalı hava durumu raporu...

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