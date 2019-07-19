70 yıl bir yastıkta kocadılar aynı gün öldüler şaşkına uğratan hikaye

ABD’nin Georgia Eyaletinde şaşkına uğratan bir olay yaşandı. 71 yıldır aynı yastığa baş koyan ABD’nin Georgia Eyaleti sakinleri Herbert ve Frances DeLaigle, hayata gözlerini aynı gün yumdu.

Herbert, müstakbel eşine 1947’de bir kafede rastladı. Frances, bu kafede garson olarak çalışıyordu. Daha sonra Herbert sırf Frances’i görmek için kafeye geldiğini anlatıyordu. Sözlerine göre, gözlerini genç kadından alamıyordu ve bir gün onu sinemaya davet etti.

Herbert ve Frances, bir yıl sonra evlenme kararı aldı. Çift, törene 1 saat geç kaldığı için düğün neredeyse iptal oluyordu.

DeLaigle çifti, bir hastanede 12 saat farkla öldü. Geriye 6 çocuk, 16 torun ve 25 torun çocuğu bıraktılar.

Psikiyatrist Dr. Matthew Lorbor, yaşlı kadının kırık kalp sendromundan öldüğünü düşünüyor. Lorbor, "Kırık kalp sendromu aslında gerçek bir şey, birisi şok edici bir haber, korkunç bir haber aldığında oluyor" dedi.