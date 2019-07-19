Yurt dışından getirilen telefondan alınan harca rekor zam!

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonu maktu harçlarına zam yapıldı. Tutar 500 liradan bin 500 liraya yükseldi. Harç fiyatı geçtiğimiz yıl da 170 liradan 500 liraya yükseltilmişti.

Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı tutarının yeniden belirlenmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Harçlar Kanunu'na bağlı (8) sayılı tarifenin 'VIII- Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı' başlıklı bölümün (1) numaralı fıkrasında yer alan maktu harç tutarı bin 500 lira olarak yeniden belirlendi.

Geçen yıl da zam yapılmıştı

Söz konusu tutar, 8 Kasım 2018 tarihinde yayımlanan kararla 170,7 liradan 500 liraya çıkarılmıştı.

Telefon kayıt harç bedeli:



2017 yılında 149.20 lira,

2016 yılında 138,80 lira,

2012 yılında ise 100 liraydı.