HABER /  EKONOMİ

Yurt dışından getirilen telefondan alınan harca rekor zam!

Demirören Haber Ajansı
Yurt dışından getirilen telefondan alınan harca rekor zam!

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonu maktu harçlarına zam yapıldı. Tutar 500 liradan bin 500 liraya yükseldi. Harç fiyatı geçtiğimiz yıl da 170 liradan 500 liraya yükseltilmişti.

Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı tutarının yeniden belirlenmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Harçlar Kanunu'na bağlı (8) sayılı tarifenin 'VIII- Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı' başlıklı bölümün (1) numaralı fıkrasında yer alan maktu harç tutarı bin 500 lira olarak yeniden belirlendi.

Geçen yıl da zam yapılmıştı

Söz konusu tutar, 8 Kasım 2018 tarihinde yayımlanan kararla 170,7 liradan 500 liraya çıkarılmıştı.

Telefon kayıt harç bedeli:

2017 yılında 149.20 lira,
2016 yılında 138,80 lira,
2012 yılında ise 100 liraydı.

GÜNÜN ÖZETİ
ÖNCEKİ HABERLER
Seri Galatasaray'a imza attı! İşte ilk sözleri
Seri Galatasaray'a imza attı! İşte ilk sözleri
Galatasaray Josef de Souza ile anlaştı! İmza an meselesi
Galatasaray Josef de Souza ile anlaştı! İmza an meselesi
Cuma mesajları yeni 2019 resimli cuma hadisleri tebrik kartları
Cuma mesajları yeni 2019 resimli cuma hadisleri tebrik kartları
Gazişehir Gaziantep, Kana Biyik'i kadrosuna kattı
Gazişehir Gaziantep, Kana Biyik'i kadrosuna kattı
Ortaylı'dan hakim adaylarına önemli tavsiye: Ahaliyle yüz göz olmayın
Ortaylı'dan hakim adaylarına önemli tavsiye: Ahaliyle yüz göz olmayın
Kısmeti kapalı olanların cuma günü okuyacağı kısmet duası nedir?
Kısmeti kapalı olanların cuma günü okuyacağı kısmet duası nedir?
Yorumlar 7 yorum