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Ortaylı'dan hakim adaylarına önemli tavsiye: Ahaliyle yüz göz olmayın

Ortaylı'dan hakim adaylarına önemli tavsiye: Ahaliyle yüz göz olmayın

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye Adalet Akademisi’nde eğitim gören hakim ve savcı adaylarına ders verdi. Ortaylı, "Halkla yüz göz olamazsınız. Olduğunuz takdirde adınız çıkar. Hiçbir şekilde, bilhassa idari yargıda davacı ile yemeğe bile çıkmayacaksınız" diye konuştu.

Burada hukuk sistemini eleştiren Ortaylı, "Türkiye 50 tane tıp fakültesini kaldırır. Çünkü bizim doktorlarımız iyi yetişmiştir. Ama maalesef 10 tane daha hukuk fakültesini kaldıramaz. Yok, yetişmemişiz. Hukuk tarihçisi yok, Roma hukukçusu yok. Bir tahsil gördünüz. Yeterli veya yetersiz olabilir. Kendinizi geliştirebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"Halkla yüz göz olamazsınız"

Ortaylı sözlerini şöyle sürdürdü: Sağda soldaki insanlarla samimi olmayacaksınız. Osmanlı kadısı 25 akçelik en alt kademeden başlar. İki sene bekler ve terfi eder. İki seneden fazla bir yerde tutulmaz. ‘Ahali ile yüzgöz olmasın’ diye. Halkla yüz göz olamazsınız. Olduğunuz takdirde adınız çıkar. Hiçbir şekilde, bilhassa idari yargıda davacı ile yemeğe bile çıkmayacaksınız.

"Yabancı dil bilmeniz gerekir"

Mahallî halktan birinin düğününe gidemezsiniz. Çok tatsız bir meslek olduğunun farkındayız. Ama buna karşılık gittiğiniz yerdeki üniversite hocaları, öğretmenleri ve önde gelenleri ile ahbaplık edebilirsiniz. Tarih okuyun, ama ön planda okumanız gereken edebiyattır. Yabancı dil de bilmeniz gerekir.

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