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Obi Mikel Nijerya Milli Takımı'na veda etti

Obi Mikel Nijerya Milli Takımı'na veda etti

Trabzonspor'un Nijeryalı orta saha oyuncusu John Obi Mikel, milli takım kariyerini noktaladı.

Trabzonspor'un Nijeryalı orta saha oyuncusu John Obi Mikel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mısır'da düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nı 3'üncü bitiren Nijerya Milli Takımı'nı bıraktığını duyurdu.

88 maça çıktığı ve 6 gol attığı Nijerya formasıyla  2013 Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Mikel, "32 yaşındayım. Milli takımdan ayrılma ve bayrağı gençlere bırakma zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Kulüp kariyerinde  Lyn, Chelsea, Tianjin TEDA ve Middlesbrough'da oynayan Mikel,  ay başında bordo-mavililerle 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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