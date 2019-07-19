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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Jetler Karacak'ı yerli mühimmatla vurdu

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Jetler Karacak'ı yerli mühimmatla vurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Kuzey Irak'ın Karacak bölgesine düzenlenen hava saldırısında PKK'lı teröristlere ait çok sayıda hedefin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyinde yer alan Karacak bölgesine dün gece icra edilen geniş kapsamlı hava harekâtı ile PKK'lı teröristlere ait çok sayıda hedef yerle bir edildi." denildi.

Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan Karacak'a yönelik hava harekatında sadece teröristlere ait tesislerin hedef alındığı bildirildi.

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