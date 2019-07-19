Rıza Sarraf davası! Hakan Atilla tahliye oluyor

ABD'de Rıza Sarraf davasında 32 ay hapis cezasına çarptırılan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, bugün tahliye olarak 2-3 gün içerisinde Türkiye'ye dönecek.

ABD'nin Pennsylvania eyaletindeki FCI Schuylkill Cezaevi'nde hapis cezasını tamamlayan Atilla, bugün tahliye oluyor. Yetkililer Atilla'nın Türkiye'ye sınır dışı edileceğini bildirdi.

"Türkiye'ye döneceği için çok heyecanlı"

Atilla'nın avukatı Halil Uzun, yaptığı açıklamada cezaevinde müvekkiliyle görüştüklerini belirterek, "Türkiye'ye döneceği için çok heyecanlı" dedi.

"Sınır dışı işlemleri 2-3 gün sürebilir"

Avukat Uzun, Atilla'nın bugün cezaevinden tahliye edileceğini ancak prosedür gereği Amerikan makamları tarafından sınır dışı işleminin gerçekleştirileceğini belirterek, "Sınır dışı işlemleri 2-3 gün sürebilir. Çok bildiğimiz bir prosedür değil. Bu bürokratik işlemler tamamlandıktan sonra Hakan Atilla Türkiye'ye dönecek" dedi.

"Suçsuzluğu yönünde karar almasını bekliyoruz"

Avukat Uzun, Atilla'nın Türkiye'ye dönüşünün ardından New York'ta devam eden temyiz mahkemesinin süreceğini belirterek, "Hakan Atilla, suçsuz yere hapis cezası aldı. Halen devam eden temyiz mahkemesinin de onun suçsuzluğu yönünde karar almasını bekliyoruz. Atilla'nın Türkiye'ye dönmesiyle temyiz davası kapanmayacak" dedi.