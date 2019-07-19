Trump'ın S-400 yaptırımları ve Türkiye açıklaması çeviri hatası mı?

ABD'den gelen son dakika açıklamalar bu kez S400 füzelerine ilişkin oldu. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Trump, "Türkiye'ye S-400 alımıyla ilgili şu an için yaptırım uygulamayı düşünmüyorum" açıklamasında bulundu. Daha sonra ise ağız değiştirerek başka bir açıklama yaptı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi Beyaz Saray'da kabul eden ABD Başkanı Trump, Türkiye ile ilgili kısa süre önce yaptığı açıklamadan farklı bir değerlendirme yaptı.

İlk açıklamasında "Türkiye'ye yaptırım konusuna şu anda bakmadıklarını" dile getiren Trump, "Bu durumda Türkiye'ye yaptırımları göz ardı mı ediyorsunuz?" şeklindeki soruya bu kez şu yanıtı verdi:



- "Buna bakıyoruz. Birçok bakımdan çok zor bir durum. Önceki yönetim (Barack Obama) bu konuda daha iyisini yapabilirdi. Türkiye bağlamında önceki yönetim çok büyük hatalar yaptı ve bu çok kötü. Dolayısıyla şu anda buna (yaptırımlar konusuna) bakıyoruz, ne yapabileceğimize bakıyoruz. Henüz (kararımızı) açıklamadık."

İlk açıklamasında 'yaptırım düşünmüyoruz' demişti

Trump, Rutte ile görüşmesinden önce Beyaz Saray’daki çalışma odası Oval Ofis’te gazetecilerin sorusu üzerine "Şu anda Türkiye'ye yaptırım konusuna bakmıyoruz" şeklinde cevap vermişti.

AÇIKLAMASI ÇEVİRİSİ HATASI İDDİASI Donald Trump’ın ilk açıklaması ABD medyasının gündemine bomba gibi düşerken çeviri hatası olduğu öne sürüldü. NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay da Trump’ın söylediklerinin, biraz da davranışından kaynaklanan bir ‘tercüme hatası’ sonucu olduğunu belirtip şu tweetleri attı; "Trump, “yaptırım düşünmüyoruz” demedi. Trump tam olarak şunu söyledi: “Yaptırım konusuna bakıyoruz ve henüz bir karar vermedik”. Trump iki farklı yerde yaptırım konusuna ilişkin konuştu; Birincisinde “şu an yaptırım konusuna bakmıyoruz” dedi. İkincisinde ise; “Yaptırım konusuna bakıyoruz ve henüz bir karar vermedik” Yani; “Yaptırım uygulamayacağız” cümlesi ağzından çıkmadı.



Türkiye'nin S-400'leri almasına ilişkin Beyaz Saraydan dün yapılan açıklamada, S-400'lerden dolayı Türkiye'nin artık F-35 projesinin parçası olamayacağı belirtilerek, "ABD, Türkiye ile stratejik ilişkisine halen çok değer vermektedir. NATO müttefikleri olarak ilişkilerimiz çok katmanlıdır ve sadece F-35'lere bağlı değildir." değerlendirmesi yapılmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da Türkiye'nin, S-400 alımından dolayı F-35 projesinden çıkarılması için sürecin başlatıldığını bildirerek, "Bununla beraber ABD, Türkiye'nin stratejik ortaklığına halen çok değer vermektedir." açıklamasını yapmıştı.