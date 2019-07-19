HABER /  GALATASARAY

Galatasaray Josef de Souza ile anlaştı! İmza an meselesi

Galatasaray Josef de Souza ile anlaştı! İmza an meselesi

Galatasaray, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Josef de Souza ile el sıkıştı. Sarı kırmızılılar, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli’yi de ikna etmeye çalışıyor.

Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ederken Fulham'dan 1 yıllığına kiralanan Seri'nin orta sahadaki partneri belli olmak üzere.

Sarı kırmızılılar, daha önce 3 sezon Fenerbahçe forması giyen 30 yaşındaki Brezilyalı ön libero Josefg de Souza ile kiralama konusunda anlaşmaya vardı.

Kulübü ikna edilecek
Geçen sezon başında 12 milyon Euro’ya Suudi Arabistan’a transfer olan De Souza’nın kulübü Al Ahli’nin ikna edilmesi durumunda imzalar atılacak.

Ezeli rakibine nispet yapacak
Bilindiği üzere Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giyen Garry Rodrigues'i Al İttihad kulübünden 2 yıllığına kiralamıştı. Galatasaray da Josef de Souza'yı kiralayarak ezeli rakibine nispet yapacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Fenerbahçe'den Diego Costa bombası! Maaşının yarısını bakın kim verecek
Foto Galeri Fenerbahçe'den Diego Costa bombası! Maaşının yarısını bakın kim verecek Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kayserispor'da Yasir Subaşı antrenmana çıktı
Kayserispor'da Yasir Subaşı antrenmana çıktı
Rıza Sarraf davası! Hakan Atilla tahliye oluyor
Rıza Sarraf davası! Hakan Atilla tahliye oluyor
Obi Mikel Nijerya Milli Takımı'na veda etti
Obi Mikel Nijerya Milli Takımı'na veda etti
Kısmeti kapalı olanların cuma günü okuyacağı kısmet duası nedir?
Kısmeti kapalı olanların cuma günü okuyacağı kısmet duası nedir?
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Jetler Karacak'ı yerli mühimmatla vurdu
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Jetler Karacak'ı yerli mühimmatla vurdu
Kurban bayramı başlangıcı ne zaman kaç gün tatil?
Kurban bayramı başlangıcı ne zaman kaç gün tatil?
Yorumlar