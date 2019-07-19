Galatasaray Josef de Souza ile anlaştı! İmza an meselesi

Galatasaray, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Josef de Souza ile el sıkıştı. Sarı kırmızılılar, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli’yi de ikna etmeye çalışıyor.

Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ederken Fulham'dan 1 yıllığına kiralanan Seri'nin orta sahadaki partneri belli olmak üzere.

Sarı kırmızılılar, daha önce 3 sezon Fenerbahçe forması giyen 30 yaşındaki Brezilyalı ön libero Josefg de Souza ile kiralama konusunda anlaşmaya vardı.

Kulübü ikna edilecek

Geçen sezon başında 12 milyon Euro’ya Suudi Arabistan’a transfer olan De Souza’nın kulübü Al Ahli’nin ikna edilmesi durumunda imzalar atılacak.

Ezeli rakibine nispet yapacak

Bilindiği üzere Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giyen Garry Rodrigues'i Al İttihad kulübünden 2 yıllığına kiralamıştı. Galatasaray da Josef de Souza'yı kiralayarak ezeli rakibine nispet yapacak.