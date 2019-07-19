Amerikalı yetkililer Times'a konuştu! S-400 krizi NATO için ciddi bir sorun

ABD ve Türkiye arasında yaşanan S-400 kriziyle ilgili ABD'li uzman isimlerden dikkat çeken yorumlar geldi. Times gazetesine konuşan üst düzey Amerikalı yetkililer, yaşanan krizin NATO için ciddi bir sorun olduğunu söyledi.

Amerikalı yetkililer, S-400 krizi nedeniyle ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarmasının doğru bir karar olduğunu ancak yaşanan krizin NATO için ciddi bir sorun olduğunu söyledi.

Eski ABD Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Jack Keane, “NATO’nun on yıllar boyunca böyle bir kriz yaşamadığını” söylerken eski ABD Ankara Büyükelçisi Eric Edelman da “ABD ile Türkiye arasındaki kriz derin ve uzun sürebilir” diyor. Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin S-400 satışı nedeniyle giderek kötüleştiğine dikkat çeken gazetenin haberinde şu ifadeler kullanılıyor:

Rus teknisyenler bilgi toplayabilir

“ABD Savunma Bakanlığı Pentagon yetkilileri, Türkiye’nin milyarlarca dolarlık F-35 Lightning II ortak savaş uçağı programından çıkarılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Yetkililer, Türkiye’nin S-400 silah sistemi operasyonlarına beş yıl boyunca danışmanlık yapacak Rus teknisyenlerinin F-35lerin süper-gizli teknolojilerine ait bilgileri toplayabileceğini ifade etti.

Türkiye kilit öneme sahip

Ankara ve Washington’un aldığı kararlar, S-400’ler operasyonel olduğunda, Türkiye’nin artık, Rusya’nın Batılı müttefiklerine karşı askerli hamlelerinin caydırıcı olmasında kilit öneme sahip NATO’nun hava savunma ağlarının tam parçası olamayacağı anlamına geliyor.

NATO için ciddi bir sorun oluşturuyor

Trump’ın bağımsız danışmanlığını yapan eski Genelkurmay Başkanı Yardımcısı General Jack Keane, ABD’nin kararıyla ilgili Times’a şu açıklamayı yaptı: “ABD, Türkiye’ye F-35 satışını iptal etmekte halkı ama bu NATO için ciddi bir sorun oluşturuyor. S-400 sistemini satın almak, NATO’nun Rusya askeri sistemlerine karşı izlediği politikayı gerçekten tehlikeye atıyor ve bu kabul edilir bir durum değil. On yıllar boyunca NATO ülkeleri arasında böyle bir gerilim yaşamamıştık.”

Türkiye değerli bir NATO üyesi

Keane, ‘NATO üyesi tek Müslüman devlet’ olan Türkiye’nin, “Ortadoğu ve Asya’ya erişim açısından ve birlik içinde stratejik olarak en büyük öneme sahip olmasından dolayı” değerli bir NATO üyesi olduğunu da vurguladı.