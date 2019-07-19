Gözaltı listesinde olduğu iddia edilen Erhan Çelik isyan etti

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesine ilişkin görüntülerin TRT 1 Ana Haber Bülteni’nde yayımlanması nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildiği iddia edilen gazeteci Erhan Çelik, çıkan habere tepki göstererek, "İstanbul’da evimdeyim. Bırakın operasyonu ifadeye çağıran bile olmadı" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesine ilişkin görüntülerin TRT 1 Ana Haber Bülteni’nde yayımlanması nedeniyle soruşturma başlattı.

Cumhuriyet gazetesinin konuya ilişkin haberinde gazeteci Erhan Çelik, TRT 1 Ana Haber Bülteni’nde Karlov’un vurulma görüntülerini yayımlanma talimatı vermekle suçlanıyor.

Soruşturma kapsamında 6 kişinin gözaltına alındığı operasyonda eski sunucu Erhan Çelik'in listede olduğu, ancak evinde bulunamadığı yazıldı. Herkesi şaşırtan bu gelişmeye ilişkin Erhan Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklama yaptı.

“FETÖ soruşturmaları nasıl sulandırılıyor?” sorusuna güzel bir örnek bu. İstanbul’da evimdeyim. Bırakın operasyonu ifadeye çağıran bile olmadı. Olayı duyan avukatım üç kez adliyeye gitse de ifademe gerek duyulmadı, bugüne kadar çağıran olmadı.+++ pic.twitter.com/6XTtmNmCWD — Erhan ÇELİK (@Erhan_Celikk) 19 Temmuz 2019

FETÖ soruşturmaları sulandırılıyor

“FETÖ soruşturmaları nasıl sulandırılıyor?” sorusuna güzel bir örnek bu. İstanbul’da evimdeyim. Bırakın operasyonu ifadeye çağıran bile olmadı. Olayı duyan avukatım üç kez adliyeye gitse de ifademe gerek duyulmadı, bugüne kadar çağıran olmadı. Yok sansasyonel bir şey yapayım düşüncesiyle hareket ediliyorsa yapanın elinde patlar ki aynı haberde “polis evinde bulamadı” dedikten sonra “önümüzdeki günlerde ifadeye çağırabilir” diye yazmasından da anlaşılacağı üzere büyük bir saçmalama söz konusu.

TRT’de böyle bir yetkim hiç olmadı

Diğer yandan söz konusu olayda ne habere karar veren, ne kamera gönderen, ne 3g cihazı ile görüntü geçen yada bunların talimatını veren bendim. TRT’de böyle bir yetkim hiç olmadı. Bu, rahatlıkla TRT yönetimini de sorulabilir. Ankara’da gerçekleşen olay benim İstanbul’da bulunduğum ve haberi Harbiye stüdyosunda sunduğum bir günde saat itibariyle benim sunduğum bülten sırasında oldu. O saatte bülteni başkası sunsa bu kez o mu bunlara muhatap olacaktı? Emin değilim... Yine de avukatım bir kez daha olayı soruşturan ilgili savcılığa başvurup bilgi sahibi sıfatıyla görüşüme başvurulmasını talep edecek.

FETÖ soruşturmalarının akıbeti açısından düşündürücü

Pek çoğunun FETÖ’cüleri el üstünde tuttuğu dönemde bile o vatan hainlerinin düşman bildikleri, işinden ettikleri, bilinen tüm kalemşorleriyle herkesin önünde saldırdıkları bana bu yaftayı yapıştırmaya çalışmak nafile ama FETÖ soruşturmalarının akıbeti açısından düşündürücü! Başta Sayın Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı olmak üzere konuyu herkesin dikkatine sunuyorum."