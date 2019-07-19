Oğuzhan Özyakup'tan Beşiktaş'a ihtarname

Beşiktaş'ın 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup, alacağı nedeniyle kulübe ihtarname çekti. Noter kanalıyla ihtarname çeken Oğuzhan’ın parası ödenmezse serbest kalacak.

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi ilginç bir gelişme yaşandı... Geçtiğimiz sezon tam bir hayal kırıklığı yaratan Oğuzhan Özyakup’tan Siyah-Beyazlı yönetime şoke eden bir hareket geldi.

26 yaşındaki orta saha oyuncusu alacağı nedeniyle kulübe ihtarname çekti. Noter kanalıyla ihtarname çeken Oğuzhan’ın parası ödenmezse serbest kalacak.

Başka isimler de ihtarname çekmişti

Oğuzhan’ın bu tavrı sonrası Siyah-Beyazlı yönetimin nasıl bir tavır sergileyeceği ise merak konusu olmaya başladı. Bilindiği gibi geçtiğimiz sezon içinde Siyah-Beyazlı futbolcular Ricardo Quaresma, Pepe, Adriano alacağı nedeniyle kulübe ihtarname çekmişti.

Hocası çok güveniyor

Abdullah Avcı, Beşiktaş’la anlaşmadan önce de Başkan Fikret Orman’la yaptığı görüşmede Oğuzhan Özyakup’un gönderilmemesi gerektiğini ifade etmişti. Orman, Avcı göreve getirildikten sonra düzenlenen imza töreninde de Oğuzhan için parantez açmış ve “Eksikleri var. Güçsüz taraflarıyla ilgili çalışmalar yapıp Oğuzhan’ı Beşiktaş ve Türk futboluna kazandıracağız” demişti.