Serena Williams tenisi bıraktıktan sonra ne yapacağını açıkladı
37 yaşındaki Amerikalı profesyonel tenisçi Serena Williams, Sports Illustrated dergisinin 2019 Fashionable Fifty sayısına kapak oldu. Williams, tenis kariyeri bittikten sonraki planlarını anlattı.
23 Grand Slam şampiyonluğu ve çift kadınlarda üç, tek kadınlarda bir olimpiyat altın madalyası bulunan dünyaca ünlü Amerikalı tenisçi Serena Williams, Sports Illustrated dergisinin 2019 Fashionable Fifty sayısına kapak oldu.
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23 Grand Slam şampiyonu olan 37 yaşındaki ABD’li sporcu, dergiye verdiği röportajda tenis kariyerinden sonraki planlarını anlattı.
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Williams, “Benim için tenisin yanında başka işlerle uğraşmak önemli. Babam ‘Sonsuza kadar tenis oynayamazsın’ derdi, ben de böyle düşünüyorum” dedi.
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2017'de kızını dünyaya getirdikten sonra yeniden kortlara dönen Williams, “S by Serena” adında bir moda markasına sahip.
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