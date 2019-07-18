Türkiye'de 35 yıldır kan döken PKK'nın katlettiği masum çocuklar
Hain ve kanlı saldırılarıyla bebek, çocuk, genç, kadın, yaşlı çok sayıda kişiyi katleden, binlerce aileye yüreklerden ve hafızalardan silinmeyen acılar yaşatan terör örgütü PKK'nın son kurbanı Ayaz ve Nupelda kardeşler oldu.
Türkiye'de 35 yıl boyunca barış ve huzuru bozmaya yönelik bombalı ve silahlı saldırılarla güvenlik güçlerinin yanı sıra halka korku salmak amacıyla sivilleri de hedef alan eli kanlı örgütün gerçekleştirdiği katliamlar hafızalardan silinmedi. Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde, 15 Ağustos 1984'te ilk saldırılarını düzenleyen PKK, kırsalda umduğunu bulamadığı için eylemlerini şehir merkezlerine taşıyarak sivillerin canına da kasteden katliamlar gerçekleştirdi.
PKK'nın, 1980 ve 1990'lı yıllarda yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği baskınlarda sivillerin yanı sıra kundaktaki bebekleri dahi kurşuna dizmesi hafızalardan silinmedi. Asker-polis, kadın-erkek, genç-yaşlı, bebek-çocuk gözetmeksizin saldırılarını sürdüren terör örgütünün en masum mağdurları ise bebekler ve çocuklar oldu.
aldırılar nedeniyle çok sayıda çocuğun yaşama hakkı küçük yaşta elinden alındı. Çok sayıda çocuk ise saldırılardan yaralı kurtulsa da kaybettikleri uzuvlarıyla hayatlarını büyük zorluklarla sürdürmek durumunda kaldı.
İşte hain PKK'nın katlettiği masum çocuklar....
11 aylık Bedirhan bebek annesi ile katledildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Büyükçiftlik beldesi Susat Deresi mevkisinde 31 Temmuz 2018 günü, ilçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki üs bölgesinde görevli eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'yı ziyaret edip dönerken, Nurcan Karakaya'nın kullandığı aracın geçişi esnasında, teröristlerin, önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 25 yaşındaki kadın ile 11 aylık bebeği Bedirhan Karakaya şehit oldu.