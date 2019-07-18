Türkiye'de 35 yıldır kan döken PKK'nın katlettiği masum çocuklar

Türkiye'de 35 yıl boyunca barış ve huzuru bozmaya yönelik bombalı ve silahlı saldırılarla güvenlik güçlerinin yanı sıra halka korku salmak amacıyla sivilleri de hedef alan eli kanlı örgütün gerçekleştirdiği katliamlar hafızalardan silinmedi. Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde, 15 Ağustos 1984'te ilk saldırılarını düzenleyen PKK, kırsalda umduğunu bulamadığı için eylemlerini şehir merkezlerine taşıyarak sivillerin canına da kasteden katliamlar gerçekleştirdi.