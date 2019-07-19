La Casa de Papel 3. sezon izleyen şok oldu La Casa de Papel 3. sezon bölümleri

La Casa de Papel 3. sezon bölümleri Netflix'te başladı. La Casa de Papel 3. sezon bölümleri 19 Temmuz Cuma akşamı itibariyle yayınlanmaya başladı. La Casa de Papel 3. sezon 1. bölümde izleyiciyi Berlin sürprizi bekliyordu. Peki 8 bölümden oluşan La Casa de Papel 3. sezon 1. bölümünde neler oldu?

İspanyol dizisi La Casa De Papel’in 3. Sezonu yeni bölümleri başladı, izleyenler şok oldu. La Casa de Papel 3. sezon 1. bölümü 19 Temmuz cuma günü yayınlandı bir anda sosyal medyada TT oldu.

La Casa De Papel'in 3. sezonu 8 bölümden oluşuyor. Forbes’e göre, 2018’deki yayın platformunda en popüler yabancı dil dizisi olan dizisi La Casa De Papel’in yeni sezonuyla pek çok soru işareti yanıt bulacak.

Yayın kanalı La Casa de Papel’in yayın kanalı 19 Temmuz’da üçüncü sezonu onayladığını duyurmuştu. Dizinin fanları, hayatta kalan hırsızlar - Tokyo, Rio, Nairobi, Helsinki, Denver, Profesör’ün yanı sıra Raquel ve Monica’yı bekleyen yeni maceraları heyecanla bekliyor. La Casa de Papel’in üçüncü sezon sloganı “tatil bitti” olarak belirlendi, bu da Tokyo, Rio ve Profesör'ün kimlikleri ortaya çıktıktan sonra İspanyol hükümetinin veya başka birinin soygun için peşinden geleceği anlamına geliyor.

BERLİN YAŞIYOR MU: Yeni sezon fragmanında Berlin hayranları bir sürprizle karşılaşmıştı. İkinci sezonda veda ettiği düşünülen Berlin (Pedro Alonso) 3. sezon tanıtım videosunda yer alıyor, bu da yaşadığı beklentilerine neden oluyor.

İKİNCİ SEZONDA KİMLER KADRODAN AYRILMIŞTI: Ayrıca Denver'ın babası olan Moskova, polis tarafından vurulduktan sonra öldü. Helsinki, bazı rehinelerin yaralanmasından sonra rahatsız olduğu için Oslo'nun hayatını sonlandırdı. İkinci sezon sonunda en şaşırtıcı veda ise Berlin’den geldi. Kurşunların hedefi olan Berlin’in öldüğü düşünülmüştü ancak 3. Sezon fragmanları kafalarda soru işareti bıraktı.