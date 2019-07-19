Ahmet Davutoğlu'nun siyaseti bırakma şartı Akif Beki yazdı

Ahmet Davutoğlu'nun dünkü konuşmasının yankıları sürüyor. Programda moderatör olarak görev yapan Karar gazetesi yazarlarından Akif Beki, Davutoğlu'nun konuşmasını değerlendirdi ve hangi şartlarda siyaseti bırakabileceğini yazdı.

Ahmet Davutoğlu dün katıldığı youtube programında gündemi sarsan açıklamalar yaptı. Ahmet Davutoğlu programda gazeteci Akif Beki, Yavuz Oğhan ve İsmail Saymaz'ın bütün sorularını yanıtladı.

Beki dünkü programı bugün köşesinde değerlendirdi. Beki, Davutoğlu için "Kapıları kapatmıyor, sürecin getireceklerine açık, kendini baştan bağlamıyor. AK Parti içinde pazara değil mezara dek de kalabilir. Ya da siyasetten tamamen çekilmesine kadar bile gidebilir süreç" ifadelerini kullandı. Beki yazısında , Davutoğlu'nun eleştirileri dikkate alınıp parti ve hükümet sistemi düzeltilene kadar durmayacağını, konuşmaya, eleştiri ve önerilerini sıralamaya devam edeceğinin yazdı. Beki yazısında şu ifadelere yer verdi:

Bütün seçenekleri masada hazır tutuyor

Kirişi kırmaksa kirişi kırmak, yol ayrımıysa yolunu ayırmak, diz kırıp oturduğu yerde oturmaksa dizini kırıp oturmak. Yani üniversite derslerine, kitap yazmaya, akademik hayata geri dönmek dahil...Bütün seçenekleri masada hazır tutuyor.

Bu olursa siyasetten emekliliğe sevk edilmeye gönüllü

Susmamasının getirdiği rahatsızlık ve baş ağrısından kurtulmanın yöntemini kendi ağzıyla gösterdi. Davutoğlu'nu durdurmak için yapılacak şey, önerilerini hayata geçirmek. O takdirde tüm iddialarından vazgeçip siyasetten emekliliğe sevk edilmeye gönüllü, terk-i siyasete dahi razı.

Siyaseti bırakırım manifestoyla deklare ettiğim davayı bırakmam

Merak gidermeye, beklentileri karşılamaya yeter mi, takdir izleyenlerin. Fakat istediğiniz raddeye sıkıştırın, şimdilik duyup duyacağınız bunlar. ‘Siyaseti bırakırım yine de manifestoyla deklare ettiğim davayı ve pozisyonu bırakmam’ diyor, başka da bir şey demiyor.

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