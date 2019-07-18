Ahmet Davutoğlu'dan Fethullah Gülen açıklaması

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Youtube üzerinden yayınlanan ve Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ile Akif Beki'nin sorularını cevapladığı programda Fethullah Gülen detayı öne çıktı.

Programda hayli terletilen Davutoğlu, "Perinçek sizin Babacan ve Gül'ün FETÖ'nün siyasi ayağını oluşturduğunu söylüyor siz misiniz FETÖ'nün siyasi ayağı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

-Benim akademik hayatımda ve düşünce yapıma bakıldığında, politikalarımı takip ettiğinizde de benim bu yapıyla aramdaki mesafe görülür. Ofisi dinlenerek üst düzey bürokrat benim. Dışarıda ve içeride en çok saldırıya bu konuda uğrayan de benim.

Bu yanıt üzerine Davutoğlu'na Pensilvanya'ya gidip Fethullah Gülen ile yüz yüze görüşme yaptığı hatırlatıldı. Davutoğlu o görüşmenin sebebini ve döndüğünde Erdoğan'a neler söylediğini şu sözlerle aktardı:

-FETÖ elebaşının ikna edilerek Türkiye'ye getirilmesi gerektiğini, en azından kontrol edilebileceği kanaati uyarınca bunu sağlamak üzerine Fethullah Gülen ile bir görüşme gerçekleştirdik. O da 'vakti var' diye oyaladı bizi. Gelip uyarıda bulundum, "bu kişinin niyeti iyi değil gelmeye niyeti yok bizi oyalamaya çalışıyor" dedim. Başbakan'a da bunu rapor ettim.

Başbakanlığı ve dışişleri bakanlığı döneminde FETÖ yapılanmasına göz yumduğuna yönelik eleştirilere itiraz eden Davutoğlu, "Aynı dönemde emniyetteki ordudaki FETÖ yapılandırmasını göz önünde bulundurun. Bakanı, bana yapılan gibi hedef göstermek istemem. İçişleri bakanlığına bunu neden yaptınız diye sorulmuyor ama Dışişleri Bakanlığına soruluyor. O dönemde FETÖ'nün yapılanmadığı yer mi vardı?" dedi.