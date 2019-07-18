Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu aşkı yeniden mi doğuyor?
Boşandıktan dost kalan Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu yine kural bozmadı ve bir araya geldi.
11 yıllık evliliklerinin ardından 2015 tarihinde boşanan Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu, Avşar’ın Ayvalık’taki yazlığında tatilde!
Hülya Avşar, eski eşi kaya Çilingiroğlu’nu mutfakta yemek yaparken videoya aldı ve sosyal medya hesabından paylaştı.
İkilinin hayranları bu paylaşım sonrası sosyal medyada 'yeniden aşk yaşayacak gibiler' yorumunda bulundu.