Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu aşkı yeniden mi doğuyor?

Abdullah Ağar'dan Erbil saldırı yorumu : 'Her tetikçi bunu yapamaz'

Mansur Yavaş 2050 Ankara vizyonunu açıklayıp ekledi: Hesap sormaya değil hesap vermeye talibiz

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