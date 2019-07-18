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Yabancı uyruklu şahıs 2 bin adet yeşil reçeteli ilaçla yakalandı

Bursa narkotik polisi, yabancı uyruklu şahsı üzerinde 2 bin 270 adet yeşil reçeteli hap ile yakaladı.

Bursa’da yabancı uyruklu H.H’nin uyuşturucu ticareti yaptığı istihbaratı üzerine narkotik polisi harekete geçti. Ekipler şüpheliyi uzun süre takibe aldı. Yapılan takiplerin ardından uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen H.H. gözaltına alındı. Şahsın üzerinde ve iş yerinde arama yapan ekipler 2 bin 270 adet yeşil reçeteli hap ele geçirildi. 
İlaçlara el koyan ekipler şüpheliyi ilk işlemleri için emniyete götürdü. İşlemleri tamamlanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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