Sivas'ta yılanın kartalı boğmaya çalıştığı anlar kamerada

İmranlı ilçesi Gökçebel köyü yakınlarında yol kenarında yerde yatan kartal, bölgeden geçenlerin dikkatini çekti. Yaklaşan köylüler bir yılanın, boynuna dolandığı kartalı boğmaya çalıştığını fark etti. Bunun üzerine köylüler, duruma müdahale ederek, kartalı yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılandan kurtardı. Boğulmaktan kurtulan kartal, uçarak bölgeden uzaklaşırken, köylüler o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.