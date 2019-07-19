HABER /  EKONOMİ

Salatalığın kilosu tarlada 50 kuruşa gidiyor

Salatalığın kilosu tarlada 50 kuruşa gidiyor

Kahramanmaraş’ta hasadı süren salatalığın kilosu tarlada 50 kuruştan satılıyor.

Türkoğlu ilçesi Yeşilyöre Mahallesinde hasadı yapılan salatalıklar çevre illere gönderiliyor. Tarlada salatalığın kilosunu 50 kuruştan sattıklarını belirten üretici Enes Karataş, çiftçiler haricinde herkesin salatalık ekimi yaptığı ve bundan dolayı ürünün fiyatının düştüğünü söyledi. Karataş,"Piyasada salatalık üretimi arttı ve bu işi marketçisi de yapıyor, memuru da yapıyor aslında piyasayı onlar düşürüyor. Biz ise her zaman bu işi yapıyoruz” diye konuştu.

Tarlada çalışmanın zor olduğunu söyleyen Ayşe Çelik ise, “Sabah geliyoruz ve kahvaltımızı yaptıktan sonra tarlada salatalık hasadı yapıyoruz. Öğle yemeğini yedikten sonra akşam saatlerinde hasat edilen salatalığı yıkadıktan sonra kasalara yerleştirip gönderiyoruz” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Fas'ta 2 kadın turisti vahşice öldüren 3 kişiye idam cezası
Fas'ta 2 kadın turisti vahşice öldüren 3 kişiye idam cezası
Brent petrolün varili düşüşe geçti
Brent petrolün varili düşüşe geçti
Cuma vakti okunacak dualar hangisi cuma duaları okunuşu
Cuma vakti okunacak dualar hangisi cuma duaları okunuşu
Ahmet Davutoğlu'nun siyaseti bırakma şartı Akif Beki yazdı
Ahmet Davutoğlu'nun siyaseti bırakma şartı Akif Beki yazdı
Altın fiyatı rekor kırıyor! Son 6 yılın en yüksek seviyesinde
Altın fiyatı rekor kırıyor! Son 6 yılın en yüksek seviyesinde
30 Ağustos resmi tatili hangi gün Zafer Bayramı 3 gün tatil olur mu?
30 Ağustos resmi tatili hangi gün Zafer Bayramı 3 gün tatil olur mu?
Yorumlar