Diyarbakır'ın Lice kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice kırsalında düzenlenen hava harekatında 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.
Ayrıntılar birazdan....
İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında, İl @Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5⃣ terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 19, 2019
Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
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