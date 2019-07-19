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Diyarbakır'ın Lice kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice kırsalında düzenlenen hava harekatında 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.

Ayrıntılar birazdan....

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