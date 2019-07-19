Fit kalmanın en iyi yolları! Limonu bütün olarak dondurup rendeleyin...

Fit bir bedene sahip olmak zor bir iş değil, bilmediğiniz, gözden kaçırdığınız bir sırrı da yok. Buna rağmen birçok insanın nasıl hızlı kilo verileceğine dair hiçbir fikri yok. Her şey aslında aldığınız günlük kalori miktarını kontrol altında tutmakta ve düzenli bir şekilde egzersiz yapmakta bitiyor. Hepsi bu kadar.

Yine de kilo vermede sorun yaşıyorsanız sizin için kilo vermenizi kolaylaştıracak 30 ipucunu bulunuyor. İşte fit kalmanın yolu:

Yedikleriniz organik olsun : Organik ürünler elbette daha pahalıdır ama fazladan para ödemeye bence değer. Organik süt normal süte göre yüzde 70 daha fazla Omega-3 yağ asitleri içerir. Bunun sebebi olarak da otla beslenen hayvanların tahıl yiyenlere göre yüzde 500 daha fazla konjuge linoleik asit (cla) üretmesidir. Omega-3 ve cla yağ yakan yağ asitleridir. İçerdiği kalsiyumdan dolayı da özellikle karın bölgenizdeki fazlalıklarınızdan kurtulmada size yardımcı olabilir. Kalsiyum, vücudun hem yağ üretmesine hem de yağ yakmayı engelleyen kalsitriol hormonunu dengeler, bu sayede kilo alımına da engel olabilir.

Yeşil çay tüketin : Yeşil çayda bulunan kateşin antioksidanı fazla kalori yakmanıza yardımcı olur. Sabah ve öğleden sonraları, yemek öncesi bir bardak yeşil çay tüketin. Kafein tüketimini artırın. Kafein bir çeşit iştah bastırıcıdır. Ayrıca antrenmandan önce alındığında yağ yakımını artırır, yani karın bölgenizdeki o son yağ tabakasından kurtulmanıza yardımcı olabilir. Kafein tüketirken aynı zamanda yeterince su içtiğinizden emin olun.

HIIT antreman yapın : Kardiyo programınıza Yüksek Yoğunluklu Aralıklı Antrenman (HIIT) ekleyin. Bu antrenman, düşük yoğunluklu ve yüksek yoğunluklu kardiyo periyotlarını birbiri ardına ekleyerek, egzersiz sonrası bile yağ yakmanızı sağlayan özel bir etki yapar. İnterval çalışmaları belli periyotlarla haftalık programınıza ekleyin.

Önce ağırlık sonra kardiyo yapın : Kardio antrenmanlarınızı ağırlık çalışmasından sonra yapın. Direnç antrenmanlarından sonra (fitness, pilates, crossfit vs) minimum 15 dakikalık bir yürüyüş ya da koşu ile gerçekten önemli ölçüde yağ kaybedersiniz. Enerji sistemleri gereği yağ yakımı direnç antrenmanları bitimi maksimum seviyeye gelir. Tam bu esnada yapacağınız kardio vasküler bir çalışma yağ kaybını üst seviyelere çıkarır.

Uykunuzu alın : Araştırmalar gece yeterince uyumamanın kilo vermede başarıyı düşürdüğünü gösteriyor. Çoğu sağlık otoritesi günde en az yedi saat uyumayı tavsiye ediyor. Siz de bunu hedefiniz yapın. Az uyumak leptin ve ghrelin hormonlarının dengesizliğini arttırıp kilo almanıza neden olabilir. Leptin açlığı azaltıp metabolizmayı dengelerken, ghrelin ise acıkmanızı tetikler. Araştırmalar az uyuyanlarda ghrelin seviyesinde yüksek artışlar olduğu göstermektedir. Yeterli uyuyarak hem leptin-ghrelin dengesini sağlayacak hem de büyüme hormonu olan growth hormonu (hgh) uyku esnasında arttığından daha enerjik ve fit kalacaksınız.

Suyu elinizden bırakmayın : Günde sekiz bardak su içmenizi öğütleyen tavsiye artık geçersiz. Ne kadar su içmeniz gerektiğini öğrenmek için okumaya devam edin. Ama unutmayın içtiğiniz bir litre su size ortalama 400 kcal yaktırır.

Vücudunuzu şaşırtın : Biraz kilo vermiş durumdaysanız ve kilo vermenizin durduğunu hissediyorsanız, günlük aldığınız karbonhidrat miktarını değiştirmek bu sorunu çözebilir. Üç gün boyunca normalden daha az karbonhidrat alıp, bunu takip eden bir gün boyunca da bu miktarı artırarak vücudunuzu plato etkisinden kurtarabilirsiniz..

Bu meyveleri yiyin : Günde üç kez yarım greyfurt tüketmeye çalışın. Bu sayede insülin düzeylerini düşürerek daha enerjik kalabilirsiniz. Elma ise çok yavaş sindirilen bir karbonhidrattır ve çok sayıda antioksidan içerir. Avokado ise genellikle yağ olarak depolanmayan tekli doymamış yağlar ile doludur. Ensülin hormonu günün çoğu saatinde ne kadar düşük kalırsa o kadar az kalori alırız. Vücut yağınızı azaltma sürecinde bu besinlerden faydalanın.

Baharatlandırın : Eğer mide-bağırsak sisteminiz ile ilgili bir sağlık problemi yaşamıyorsanız, yemeklerinize kırmızı biber katabilirsiniz. Araştırmalar kırmızıbiberin dinlenme anında daha fazla kalori yakımı sağlayan ve tokluğu artıran kapsaisin adlı bir bileşeni sentezlediğini gösteriyor. Tarçın ise müthiş bir dengeleyicidir; hem metabolizmanız hızlanır hem de enerji rezervleriniz yenilenir.

Alkol almayın : Alkol, vücudunuzun yakabileceği yağ miktarını yüzde 70'e varan oranlarda azaltabilir. Bir şişe bira ortalama 150-200 kalori içerir. Yani arkadaşlarla geçirilen bir gecede tükettiğiniz altı şişe bira size 1200 kaloriye mal olabilir. Alkolün bir iştah açıcı olması da cabası. Yani alkol etkisinde iken daha fazla yemeye meyillisiniz. Açıkçası kilo vermek istiyorsanız aşırı alkol tüketimini hayatınızdan çıkarmalısınız.

Limondan böyle faydalanın : Limon içindeki birçok vitamin ve antioksidandan faydalanmak istiyorsanız limonu kabuğuyla birlikte buzdolabında dondurun. Rendelendikten sonra her besinin içine katabilirsiniz. Ya da biraz lezzet katmak için bir bardak suyun içine limon sıkın. Bu sayede hem içtiğiniz suyu alkali hale getirerek saflaştırıp vücut için daha faydalı hale getireceksiniz. Bir bardak limonlu su, meyve sularına ve gazlı içeceklere iyi bir alternatiftir.

Yapay tatlandırıcılar kilo yapmaz ama... : Doğrudan kilo alımına neden olmasalar da kilo vermek istiyorsanız yapay tatlandırıcılardan uzak durmanız için bolca nedeniniz var. Birincisi ve en önemlisi, yapay tatlandırıcılar beyindeki doyma tepkisini tetiklemez. Bu, gerçek şeker ve yapay tatlandırıcılar arasındaki kritik bir farktır. Beyniniz bu doyma tepkisi olmadan tatmin olmuş hissetmeyecek ve ileride iştah ve atıştırma hissine neden olacaktır. Yapay tatlandırıcılar kendileri kalori içermezken tüketimlerini takip eden iştah hissi fazla kaloriye sahip olan atıştırmalıkları yemenize neden olabilir.