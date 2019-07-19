Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten ceza aldı Fazıl Say destek verdi

Ünlü piyanist Fazıl Say'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı hapis cezası onanan sanatçı Zuhal Olcay'a destek oldu.

Sanatçı Zuhal Olcay'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle verilen ve ertelenen 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından oy birliğiyle onandı.

Piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Zuhal Olcay yalnız değildir" diyerek sanatçıya destek oldu.

Say, "Benim güzel dostum Zuhal derin bir insandır, olağanüstü yetenekli bir oyuncudur, muhalif olabilir, bir cümlesinde haklı veya haksız da olabilir; ona sahip çıkmak yerine onu böyle cezalandırmak… Utanç duydum… Utanıyorum. Benzerini 6 yıl önce yaşamıştım, şimdi beni cezalandırtan Adnan hocacılar kadın ticaretinden hapisteler, gün oluyor devran dönüyor elbet, ama bu değerlerimiz acı çekiyor zaman içinde, olan insan ruhuna oluyor. #zuhalolcayyalnızdeğildir dostlar… İnsanlar, halkımız; soruyorum; Ne kadar sürecek bu tutum?" ifadelerini kullandı.