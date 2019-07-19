Dolar kuru ne kadar oldu? Saat 13.00 itibariyle euro ve dolar rakamları

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından sabah saatlerinde 5,6320 seviyelerinde dengelenmişti, saat 13.00 itibariyle ise kur 5.64 lira.

Dün dalgalı bir seyir izleyen ve 5,7095'e kadar yükselen dolar/TL, akşam saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın S-400'ler bağlamında Türkiye'ye şu anda yaptırım arayışında olmadıklarını söylemesinin ardından düşüşe geçerek 5,6120 seviyesine kadar gerilemişti.

Güne nasıl başladı?

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlayıp saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 5,6320 seviyesinden alıcı buldu. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,03 artışla 6,3475, sterlin/TL yatay bir seyirle 7,0690 seviyesinden işlem gördü.

Saat 13.00 dolar - euro rakamları

Çok fazla bir hareketlilik göstermeyen dolar kuru öğle saatlerini 5.64 lira seviyesinden geçti.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi yüzde 0,17 azalışla 1,1261, sterlin/dolar yüzde 0,21 değer kaybıyla 1,2521 ve dolar endeksi yüzde 0,07 artışla 96,84 seviyelerinde bulunuyor.

ABD'de Merkez Bankası takip ediliyor

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası üyelerinin bugün devam edecek konuşmalarının takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL için 5,60'ın destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, bu seviyenin altında kapanışlar olması durumunda 5,56'nın gündeme geleceğini, 5,6850'nin direnç olarak izleneceğini kaydetti.