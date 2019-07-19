TÜSİAD'dan S-400 krizi hamlesi! ABD'ye çıkarma yaptı

ABD'deki temaslarında yaptırımlar konusundaki krizin çözümü için 'akil yaklaşım' çağrısı yapan TÜSİAD "Türkiye'nin geleceği kurallara dayalı demokratik dünya düzeni temelinde transatlantik sistem ve bu sistemin değerlerine bağlıdır" açıklaması yaptı.

TÜSİAD’dan yapılan açıklamaya göre ABD yetkilileri, kongre üyeleri ve kamuoyu önderleriyle 16-17 Temmuz’da görüşmelerde bulunan TÜSİAD heyeti, temaslarında Türkiye-ABD ilişkilerinde mevcut anlaşmazlıkların giderilmesi için uzun vadeli perspektifle ortak çıkarların ve değerlerin önceliklendirilmesi ve diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

TÜSİAD heyetinde Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski’nin yanı sıra Yönetim Kurulu Üyesi ve Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Başkanı Bedii Can Yücaoğlu, ABD Ağı Başkanı Murat Özden ve ABD Temsilcisi Barış Ornarlı yer aldı.

"Muhataplarımıza ilettik"

Temaslara ilişkin açıklama yapan Kaslowski şunları söyledi:

“Türkiye ile ABD’nin ittifakında zaman zaman ortaya çıkan sorunlar hep geniş ortak çıkarlarla, her iki ülkenin ait oldukları liberal demokratik düzenin ortak ilke ve değerlerine odaklanılarak aşılmıştır. Yine aynı şekilde Türkiye-ABD ilişkilerine önümüzdeki bu kritik dönem içinde, uzun vadeli bir bakış açısıyla odaklanılmasının ve diyaloğun önemini ABD görüşmelerimizde tüm muhataplarımıza ifade ettik. Türkiye’nin teröre karşı haklı mücadelesinin ABD tarafından anlaşılmasının ikili ilişkilerin geleceği için önemini vurguladık.

Akılcı bir yaklaşımla çözüme kavuşturulması çağrısı

İki liderin son görüşmelerinde hedef olarak belirlediği ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için neler yapılabileceğine yönelik çalışmalara iş dünyası olarak tüm birikimimizle katkı sağlamaktayız. Savunma sanayi işbirliğini de içeren uzun vadeli ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için mevcut siyasal sorunların aşılabilmesi yönünde atılacak adımları destekliyoruz. Türk-Amerikan ilişkilerinde S400, F35 ve yaptırımlar konusu ile başlayan gerginliğin her iki tarafın da transatlantik dünyanın ortak değer ve çıkarlarını gözetmesiyle akılcı ve akil bir yaklaşımla çözüme kavuşturulmasını diliyoruz.

ABD ile stratejik ilişkiler

Türkiye’nin geleceği kurallara dayalı demokratik dünya düzeni temelinde transatlantik sistem ve bu sistemin değerlerine bağlıdır. Türkiye’nin stratejik ve tarihsel yöneliminin iki temel unsuru AB üyelik perspektifiyle NATO üyeliği ve bununla birlikte ABD ile olan stratejik ilişkileridir.”