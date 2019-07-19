Altın fiyatları daha da yükselir mi? Son 6 yılın en yüksek seviyesinde

Piyasa analistlerine göre ABD Çin arasındaki gerilim altın fiyatlarını yükselten temel etken oldu. Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 260,5 lira seviyesinde dengelendi. Asya piyasalarında bin 453 dolara kadar yükselen ons altın son 6 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda bin 439 dolardan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 425 lira, yarım altın 851 liradan satılıyor. Altın fiyatları saat 13.00 itibariyle şu şekilde:

Altın fiyatları neden yükseliyor?

Analistler, ABD ile İran arasında yaşanan gerilimin altın fiyatları üzerinde etkili olduğunu ifade etti. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının da dolar endeksi üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu belirten analistler, bu durumun altının ons fiyatındaki artışı desteklediğini kaydetti.

Altın daha da yükselir mi?

Analistler, bugün yurt dışında Euro Bölgesi cari işlemler dengesi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi sonuçlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında bin 430 doların destek, bin 458 dolar seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Ziraat bankası analistlerinin yorumu: Dün 1.275 seviyesine kadar gerileyen değerli maden buradan alımlarla karşılaşarak günü %0,6 oranında kazançla 1.288,5 seviyesinden kapattı. Bu sabah da değerli madende yükseliş eğilimi devam ederken, teknik seviye olarak 1.297 civarındaki direnç öne çıkıyor. Bu direncin geçilmesi durumunda 1.303 ve 1.309 sıralı hedefler gündeme gelebilir. Diğer yandan, olası geri çekilmelerde ise 1.287,5 ve 1.278 sıralı destekler olarak izlenebilir..



İŞ Yatırım analizi : Trump'ın Meksika'ya yasadığı göçmen trafiğini önlemek adına önlem almadığı için uygulamaya koyduğu ek gümrük vergileri ticaret savaşlarına yeni bir cephe açtı. Çin'in nadir element hamlesinden sonra çıkmaza giren ABD-Çin görüşmelerinden sonra Meksika konusu da eklenince piyasaların güvenli talebine yönelmesi altın tarafında alımları da getirdi. Spot altın bir kez daha $1300 seviyesini test edecek gibi duruyor. Yaklaşık $6 primle $1294 seviyelerinden işlem gören değerli metal için $1296.50 seviyesinde bulunan 100 günlük hareketli ortalama takip edilecek ilk ve en önemli direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. $1300 seviyesinin de kırılması durumunda ise $1308 yukarı yönlü harekete engel olabilir. Olası bir geri çekilmede ise $1286 seviyesinde bulunan 50 günlük hareketli ortalama takip edilecek ilk destek noktası konumunda..