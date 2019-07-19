Niğde'deki dilenci otobüs bileti aldırıp daha sonra paraya çevirdi
Niğde’de zabıta ekiplerinin yakaladığı dilencinin taktiği 'pes' dedirtti. Parasının olmadığını söyleyerek bilet aldıran dilencinin, daha sonra bileti iptal ettirip paraya çevirdiği ortaya çıktı.
19 yaşındaki R.S., Niğde merkezde bulunan otobüs firmalarının yazıhanelerinin önünde vatandaşlara yolda kaldığını ve otobüs bileti parasının olmadığını söyleyerek bilet aldırdı.
Otobüs firmalarına dadandı
R.S., hayırsever vatandaşlara aldırdığı biletleri daha sonra otobüs firmalarına giderek bileti iptal ettirip ücretlerini geri aldı. Durumdan şüphelenen otobüs firmalarının yazıhanelerinde çalışan görevliler olayı Niğde Belediyesi Zabıta ekiplerine bildirdi.
Üst aramasında 26 bilet çıktı
Ekipler R.S. isimli şahsı amirliğe getirdi. R.S.'nin üst aramasında geçerli 26 adet otobüs bileti çıktı. Zabıtalar firmaları arayarak biletleri iptal etmelerini istedi.
Ekipler, ‘Yolda kaldım, bilet alın’ diyen şahıslara itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyarırken dilenci şahsa 'Kabahatler Kanuna' göre para cezası yazdı.
Aldırdığı biletle Kayseri'ye yolladılar
Zabıtalar, Kayseri'den geldiği öğrenilen dilenciyi aynı taktikle aldırdığı biletle otobüse bindirerek Kayseri'ye gönderdi.