SON DAKİKA
ABD'de tutuklu bulunan Halkbank'ın eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla cezasının tamamlanmasının ardından bugün tahliye edildi Haberin devamı. Son yılların en büyük sel felaketinin yaşandığı Düzce'de kayıp 7 kişiden birinin cesedi bulundu! Erdoğan bakandan bilgi aldı Haberin devamı.
HABER /  GÜNCEL

Niğde'deki dilenci otobüs bileti aldırıp daha sonra paraya çevirdi

İhlas Haber Ajansı

Niğde’de zabıta ekiplerinin yakaladığı dilencinin taktiği 'pes' dedirtti. Parasının olmadığını söyleyerek bilet aldıran dilencinin, daha sonra bileti iptal ettirip paraya çevirdiği ortaya çıktı.

19 yaşındaki R.S., Niğde merkezde bulunan otobüs firmalarının yazıhanelerinin önünde vatandaşlara yolda kaldığını ve otobüs bileti parasının olmadığını söyleyerek bilet aldırdı.

Otobüs firmalarına dadandı

R.S., hayırsever vatandaşlara aldırdığı biletleri daha sonra otobüs firmalarına giderek bileti iptal ettirip ücretlerini geri aldı. Durumdan şüphelenen otobüs firmalarının yazıhanelerinde çalışan görevliler olayı Niğde Belediyesi Zabıta ekiplerine bildirdi.

Üst aramasında 26 bilet çıktı

Ekipler R.S. isimli şahsı amirliğe getirdi. R.S.'nin üst aramasında geçerli 26 adet otobüs bileti çıktı. Zabıtalar firmaları arayarak biletleri iptal etmelerini istedi.

Ekipler, ‘Yolda kaldım, bilet alın’ diyen şahıslara itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyarırken dilenci şahsa 'Kabahatler Kanuna' göre para cezası yazdı. 

Aldırdığı biletle Kayseri'ye yolladılar

Zabıtalar, Kayseri'den geldiği öğrenilen dilenciyi aynı taktikle aldırdığı biletle otobüse bindirerek Kayseri'ye gönderdi. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Yönetim 'gönderin' dedi Ersun Yanal onay vermedi
Yönetim 'gönderin' dedi Ersun Yanal onay vermedi
Trump açıklama yaptı! Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri yükseldi
Trump açıklama yaptı! Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri yükseldi
Erbil'de Türk diplomata saldırı! HDP'den sert açıklama
Erbil'de Türk diplomata saldırı! HDP'den sert açıklama
TÜSİAD'dan S-400 krizi hamlesi! ABD'ye çıkarma yaptı
TÜSİAD'dan S-400 krizi hamlesi! ABD'ye çıkarma yaptı
FaceApp kullanıcıları dikkat! Cihazlara zararlı reklam yazılımı bulaştırıyor
FaceApp kullanıcıları dikkat! Cihazlara zararlı reklam yazılımı bulaştırıyor
Altın fiyatları daha da yükselir mi? Son 6 yılın en yüksek seviyesinde
Altın fiyatları daha da yükselir mi? Son 6 yılın en yüksek seviyesinde
ÖNCEKİ HABERLER
BİLSEM sonuç sorgulama MEB TC ile giriş BİLSEM mülakat sonucu
BİLSEM sonuç sorgulama MEB TC ile giriş BİLSEM mülakat sonucu
Fit kalmanın en iyi yolları! Limonu bütün olarak dondurup rendeleyin...
Fit kalmanın en iyi yolları! Limonu bütün olarak dondurup rendeleyin...
BİLSEM sonuçları açıklanıyor 2019 BİLSEM sonuç sorgulama
BİLSEM sonuçları açıklanıyor 2019 BİLSEM sonuç sorgulama
Polis alımı başvurusu 2019 ne zaman kaç kişi alınacak?
Polis alımı başvurusu 2019 ne zaman kaç kişi alınacak?
Dahiliye hangi hastalıklara bakıyor? Dahiliye ne demek hastalık listesi
Dahiliye hangi hastalıklara bakıyor? Dahiliye ne demek hastalık listesi
Allah'ın kıyamet günü yüzüne bakmayacağı 3 günah hangisi
Allah'ın kıyamet günü yüzüne bakmayacağı 3 günah hangisi
Yorumlar 1 yorum