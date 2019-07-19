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Trump açıklama yaptı! Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri yükseldi

Trump açıklama yaptı! Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri yükseldi

ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye yaptırım getirilmesine yönelik henüz karar alınmadığını söylemedi. Ardından Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri yükseldi.

Tradweb verilerine göre Türkiye'nin 2040 vadeli tahvili 1.4 sent artışla iki haftanın en yüksek seviyesine yükseldi.

Reuters'ın IHS Markit verilerinden aktardığına göre, Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası (CDS) primi dünkü kapanışa kıyasla 6 baz puan düşüşle 377 baz puana geriledi.

Rabobank'tan Piotr Matys, "En azından şimdilik Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la iyi ilişkilerinden dolayı Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusunda nihai karar vermek için acele etmeyeceğini varsaymak yerinde olur" dedi. 

ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasıyla ilgili olarak, "Şu anda yaptırım konusuna bakmıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

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