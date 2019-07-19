SON DAKİKA
ABD'de tutuklu bulunan Halkbank'ın eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla cezasının tamamlanmasının ardından bugün tahliye edildi Haberin devamı. Son yılların en büyük sel felaketinin yaşandığı Düzce'de kayıp 7 kişiden birinin cesedi bulundu! Erdoğan bakandan bilgi aldı Haberin devamı.
HABER /  EĞİTİM
ADV Maltepe Üniversitesi Tercih Tanıtım Günleri Başlıyor

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman 2019 hangi illerde yapılacak?

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman 2019 hangi illerde yapılacak?

AÖF öğrencileri, yaz okulu sınav tarihleri araştırmaya başladı. Bu sene ilk defa uygulanan yaz okulu eğitimleri devam ederken AÖF yaz okulu sınav tarihleri de açıklandı. 2019yılında AÖF yaz okulu sınavı 14-15 Eylül 2019'da yapılacak.

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman sorusu AÖF yaz okuluna devam eden öğrencilerin gündeminde. 11 hafta sürecek olan AÖF yaz okulu sınavları 14-15 Eylül'de yapılacak. 

Toplam 11 hafta sürecek olan yaz okulu dönemi devam ederken, sınav tarihleri AÖF'lü öğrencilerin gündemine gelmeye başladı. Öğrenciler, başarısız oldukları dersler için eğitimlerini yaz okulunda tamamlarken, bir yandan da AÖF yaz okulu sınav takvimini sorguluyor. Peki, AÖF yaz okulu ne zaman bitecek? İşte, AÖF yaz okulu sınav takvimi.

AÖF YAZ OKULU SINAV TAKVİMİ: Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinde yer verdiği bilgilere göre, Yaz okulu sınavları 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Yaz okulu sınavlarının bütün illerde yapılması planlanmaktadır.

Tek sınav olarak gerçekleştirilecek olan bu sınavın başarı notuna katkısı %100 olacak.

Üç Ders Sınav hakkı olan öğrenci, isterse yaz okuluna kayıt yaptırabilir ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencinin Üç Ders Sınavına katılma hakkı yoktur.

AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN: Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra tanınan üç ders sınavı 27 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
Yönetim 'gönderin' dedi Ersun Yanal onay vermedi
Yönetim 'gönderin' dedi Ersun Yanal onay vermedi
Trump açıklama yaptı! Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri yükseldi
Trump açıklama yaptı! Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri yükseldi
Erbil'de Türk diplomata saldırı! HDP'den sert açıklama
Erbil'de Türk diplomata saldırı! HDP'den sert açıklama
TÜSİAD'dan S-400 krizi hamlesi! ABD'ye çıkarma yaptı
TÜSİAD'dan S-400 krizi hamlesi! ABD'ye çıkarma yaptı
FaceApp kullanıcıları dikkat! Cihazlara zararlı reklam yazılımı bulaştırıyor
FaceApp kullanıcıları dikkat! Cihazlara zararlı reklam yazılımı bulaştırıyor
Altın fiyatları daha da yükselir mi? Son 6 yılın en yüksek seviyesinde
Altın fiyatları daha da yükselir mi? Son 6 yılın en yüksek seviyesinde
ÖNCEKİ HABERLER
BİLSEM sonuç sorgulama MEB TC ile giriş BİLSEM mülakat sonucu
BİLSEM sonuç sorgulama MEB TC ile giriş BİLSEM mülakat sonucu
Fit kalmanın en iyi yolları! Limonu bütün olarak dondurup rendeleyin...
Fit kalmanın en iyi yolları! Limonu bütün olarak dondurup rendeleyin...
BİLSEM sonuçları açıklanıyor 2019 BİLSEM sonuç sorgulama
BİLSEM sonuçları açıklanıyor 2019 BİLSEM sonuç sorgulama
Polis alımı başvurusu 2019 ne zaman kaç kişi alınacak?
Polis alımı başvurusu 2019 ne zaman kaç kişi alınacak?
Dahiliye hangi hastalıklara bakıyor? Dahiliye ne demek hastalık listesi
Dahiliye hangi hastalıklara bakıyor? Dahiliye ne demek hastalık listesi
La Casa de Papel 3. sezon izleyen şok oldu La Casa de Papel 3. sezon bölümleri
La Casa de Papel 3. sezon izleyen şok oldu La Casa de Papel 3. sezon bölümleri
Yorumlar