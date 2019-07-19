Trabzonspor Erce Kardeşler'i transfer etti

Trabzonspor, 3+1 yıllık anlaşma sağladığı Erce Kardeşler'e 3 yıl için 5 milyon 475 bin lira garanti ücret ödeyecek.

Trabzonspor Kulübü, geride kalan sezonda Altınordu'da forma giyen kaleci Erce Kardeşler ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den, Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcu Erce Kardeşler ile opsiyon hakkı kulübümüzde olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya 2019-2020 futbol sezonu için 1 milyon 575 bin lira garanti ücret, 2020-2021 futbol sezonu için 1 milyon 825 bin lira garanti ücret, 2021-2022 futbol sezonu için 2 milyon 75 bin lira garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde, 2022-2023 futbol sezonu için 2 milyon 250 bin lira garanti ücret ödenecektir."

Açıklamada, transferle ilgili herhangi bir menajerlik bedelinin ise ödenmeyeceği kaydedildi.

25 yaşındaki file bekçisi, geride kalan sezonda Spor Toto 1. Lig'de 34 karşılaşmada görev yaptı.