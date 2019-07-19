Rus Dışişleri'nden ABD'ye sert F-35 yaptırımı sözleri!

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Gruşko'ya Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatı nedeniyle ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarma kararı alması soruldu.

"Egemenlik belirtisi ortaya koyan ülkeleri cezalandırıyor"

ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarma kararını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, egemenlik belirtisi ortaya koyan ülkeleri cezalandırmanın Washington'un politikası haline geldiğini vurguladı.

"Washington'un diktesine uymamaya çalışan ülkeler"

Gruşko, "En ufak egemenlik belirtisi ortaya koyan, ulusal ekonomik çıkarlarını gözeten ve Washington'un diktesine uymamaya çalışan ülkeleri cezalandırmak ABD'nin politik çizgisi haline geldi" yanıtını verdi.

"F-35 yetmez, yaptırım uygulayın"

Amerika'nın Türkiye'yi F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Programı'ndan çıkarmak için düğmeye basmasının ardından Başkan Donald Trump üzerindeki baskı artıyor. Cumhuriyetçi Senatörler, Ankara'ya yaptırım çağrısı öngören bir önerge sundu. Demokrat Senatör Bob Menendez de "F-35 yetmez, yaptırım uygulayın" dedi.