Hakan Atilla aslen nereli tahliye oldu Hakan Atilla kimdir yaşı kaç?

ABD'de tutuklu bulunan Halk Bank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla tahliye edildi. Tahliyesinin ardından vatandaşlar ise Hakan Atilla kimdir, aslen nereli ve Hakan Atilla'nın suçu neydi sorlarının yanıtını aradı.

Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında soruları tahliyesinin ardından merak konusu oldu.

ABD'de 17-25 Aralık kumpasının devamı niteliğinde olan davada tutuklanarak 32 ay hapis cezasına çarptırılan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla bugün tahliye edilerek serbest bırakıldı.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan ve 19 Mart 2016'da ABD'de tutuklanan Rıza Sarraf, yargılanmasına kısa bir süre kala 26 Ekim 2017'de hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla iş birliğine gitmişti. Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Atilla ise 27 Mart 2017 New York'ta gözaltına alınmış ve davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı.

32 AY HAPİS ALDI: İran yaptırımları davasında suçlu bulunarak 32 ay hapis cezası alan Hakan Atilla da suçlu bulunma kararını temyize götürmüş, ağustos ayında ise avukatları aracılığıyla masum olduğu ve beraat talebiyle temyiz gerekçelerini istinaf yani bir üst mahkemeye taşımıştı.

Hakan Atilla kimdir?

Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, ABD'nin New York kentinde tutuklanmıştı. ABD'nin İran'a olan yaptırımlarını delmek ve bankacılık sahtekarlığı yaptığı gerekçesiyle FBI tarafından gözaltına alınan Mehmet Hakan Atilla, aynı gün hakim karşısına çıkarıldı ve tutuklanmıştı. Rıza Zarrab'ın davasıyla bağlantılı olarak tutuklanan Mehmet Hakan Atilla, tutuklanmasının ardından Rıza Zarrab'ın da yattığı Manhattan'daki cezaevine konulmuştu.

47 yaşındaki Mehmet Hakan Atilla, Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü'nde tamamladığı eğitiminin ardından 22 yıl önce Halkbank'da çalışmaya başladı. Atilla, 2011'den bu yana Halkbank'ta Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.