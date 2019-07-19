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Bitlis'te askeri araca roketli saldırı! 1 binbaşı şehit oldu

Bitlis'te askeri araca roketli saldırı! 1 binbaşı şehit oldu

BİTLİS Bölükyazı köyü yakınlarında askeri araca PKK'lı teröristlerce roketli sadırı düzenlendi. Saldırıda 1 binbaşı şehit olurken 1 güvenlik korucusu ile araç sürücüsü yaralandı.

Binbaşının makam aracına teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda binbaşı ile yanında bulunun şoförü ile koruması yaralandı.

Bölgede operasyonların başlatıldı

Saldırıda ağır yaralanan binbaşı Bitlis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı ancak tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. Bölgede operasyonların başlatıldığı belirtildi.  

Hakurk'tan da şehit haber geldi

Öte yandan Irak'ın Kuzeyi Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal şehit oldu. Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal'ın acı haberi, Konya'nın Çeltik ilçesindeki ailesine ulaştı.

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