Trabzonspor "gri" formasını tanıttı izleyenler mest oldu

Trabzonspor, yeni sezonda kullanacağı gri formasının yarın satışa çıkacağını açıklarken 'keşan' motifli forma tanıtımının videosu izleyen herkesi mest etti.

Trabzonspor’da yeni sezonun gri formaları satışa hazırlanıyor. Bordo-mavili ekibin 2019-2020 sezonunda giyeceği gri formaların yarın Trabzonspor mağazalarında satışa sunulacağı açıklandı.

Gri formalarının satışa sunulacağı Karadeniz ekibinin sosyal medya hesabından yayınlanan video ile açıklanırken, Karadeniz yöresine ait 'Keşan' motiflerinin forma üzerinde yer alacağı da ifade edildi.

İzleyenleri mest etti

Trabzonspor'un 'keşan' motifli forma tanıtımının videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Forma tanıtımının videosunu izleyenler mest olurken 'Sinema filmini çekin, gidip izleyelim admin ağlattın.' şeklinde yorumlar yapıldı.





Mustafa Varank: 61 tane alıp nasıl dağıtacağımıza karar verelim

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Twitter hesabından yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı; ''Reklamı da formayı da çok beğendim ben alırım manasında yazmıştım. Ama gelen tepkilere kayıtsız kalmayayım, 61 tane alıp nasıl dağıtacağımıza karar verelim.''

Reklamı da formayı da çok beğendim ben alırım manasında yazmıştım. Ama gelen tepkilere kayıtsız kalmayayım, 61 tane alıp nasıl dağıtacağımıza karar verelim. @Trabzonspor https://t.co/aE1uZB5SfJ — Mustafa Varank (@varank) 19 Temmuz 2019