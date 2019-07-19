HABER /  MEDYA

Ahmet Davutoğlu yüzünden kovuldular! Akif Beki, Yavuz Oğhan ve İsmail Saymaz şokta

Ahmet Davutoğlu yüzünden kovuldular! Akif Beki, Yavuz Oğhan ve İsmail Saymaz şokta

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun dün Youtube üzerinden yayınlanan olay söyleşisi Yavuz Oğhan, Akif Beki ve İsmail Saymaz'ı RS FM'deki işlerinden etti. Akif Beki 'kovulmaktan sıkıldık' dedi.

Ahmet Davutoğlu uzun süren suskunluğunu üç önemli isme yaptığı açıklama ile bozmuştu. Her satırı olay olan açıklamalar sonrasında Yavuz Oğhan, Akif Beki ve İsmail Saymaz, Rus kaynaklı RS FM'den gelen haberle şoke oldular. Bu üç ismin RS FM üzerinden yayınlanan bidebunudinle ve söylemesibizden programları sonlandırıldı. 

Haberi Yavuz Oğhan twitter hesabından "hiç bir iyi iş cezasız kalmaz' diyerek şöyle duyurdu: 


Akif Beki : Biz kovulmaktan sıkıldık

Programı sonlandırılan Akif Beki ise twitter hesabından 'kovulmaktan sıkıldık' diyerek durumu özetledi. 

İsmail Saymaz : SETA raporunun gereği

Programına son verilen İsmail Saymaz ise 'Uluslararası Kuruluşların Türkiye Uzantıları' başlıklı SETA raporunu hatırlatıp şunları yazdı:


RS FM kimin radyosu?
Sputnik haber sitesi gibi RS FM de Rusya'ya ait. RS FM'in açılımı Rusya'nın Sesi Radyosu. Türkiye'de 6 yıldır yayın yapan RS FM, SETA raporuna da girmişti. 

Olay yaratan Seta raporu PDF dosyası (tıklayın)

İlgili Haberler
Ahmet Davutoğlu her satırı olay açıklamalar yaptı meğer neler olmuş Fethullah Gülen ile Pensilvanya'da görüşünce anlamış: Bunun niyeti yok Ahmet Davutoğlu Ali Babacan ve Abdullah Gül'le ilgili şoklarda!
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Trabzonspor "gri" formasını tanıttı izleyenler mest oldu
Trabzonspor "gri" formasını tanıttı izleyenler mest oldu
MHP Zonguldak İl Başkanı partisinden istifa etti
MHP Zonguldak İl Başkanı partisinden istifa etti
Bitlis'te askeri araca roketli saldırı! 1 binbaşı şehit oldu
Bitlis'te askeri araca roketli saldırı! 1 binbaşı şehit oldu
Ekrem İmamoğlu Temel Karamollaoğlu'na övgüler yağdırdı
Ekrem İmamoğlu Temel Karamollaoğlu'na övgüler yağdırdı
Antalya'da yaşlı teyze ile şoför tartıştı! Sosyal medya ikiye bölündü
Antalya'da yaşlı teyze ile şoför tartıştı! Sosyal medya ikiye bölündü
Hakurk'ta çatışma: 1 asker şehit
Hakurk'ta çatışma: 1 asker şehit
ÖNCEKİ HABERLER
Hakan Atilla aslen nereli tahliye oldu Hakan Atilla kimdir yaşı kaç?
Hakan Atilla aslen nereli tahliye oldu Hakan Atilla kimdir yaşı kaç?
Alanya'da yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıyorlardı! 5'i tutuklandı
Alanya'da yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıyorlardı! 5'i tutuklandı
TÜİK'in verilerine göre Ar-Ge'ye geçen yıl 13 milyar lira harcandı
TÜİK'in verilerine göre Ar-Ge'ye geçen yıl 13 milyar lira harcandı
Bitlis'te hain saldırı! Binbaşının makam aracına roketli saldırı düzenlendi
Bitlis'te hain saldırı! Binbaşının makam aracına roketli saldırı düzenlendi
İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı istifa etti
İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı istifa etti
2019 bayram ikramiyesini kimler alacak ödeme ne zaman?
2019 bayram ikramiyesini kimler alacak ödeme ne zaman?
Yorumlar 1 yorum