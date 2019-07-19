Ahmet Davutoğlu yüzünden kovuldular! Akif Beki, Yavuz Oğhan ve İsmail Saymaz şokta

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun dün Youtube üzerinden yayınlanan olay söyleşisi Yavuz Oğhan, Akif Beki ve İsmail Saymaz'ı RS FM'deki işlerinden etti. Akif Beki 'kovulmaktan sıkıldık' dedi.

Ahmet Davutoğlu uzun süren suskunluğunu üç önemli isme yaptığı açıklama ile bozmuştu. Her satırı olay olan açıklamalar sonrasında Yavuz Oğhan, Akif Beki ve İsmail Saymaz, Rus kaynaklı RS FM'den gelen haberle şoke oldular. Bu üç ismin RS FM üzerinden yayınlanan bidebunudinle ve söylemesibizden programları sonlandırıldı.

Haberi Yavuz Oğhan twitter hesabından "hiç bir iyi iş cezasız kalmaz' diyerek şöyle duyurdu:

Türkiye’de hiç bir iyi iş cezasız kalmaz, dün Davutoğlu ile mülakat yaptık bugün programlarımız bitti, üstelik yayını kendi YouTube kanalımızdan yaptığımız halde, #bidebunudinle ile @makifbeki ve @ismailsaymaz la yaptığımız #söylemesibizden artık RS FM’de değil. pic.twitter.com/hIrVv54QAs — yavuz oğhan (@yavuzoghan) 19 Temmuz 2019



Akif Beki : Biz kovulmaktan sıkıldık



Programı sonlandırılan Akif Beki ise twitter hesabından 'kovulmaktan sıkıldık' diyerek durumu özetledi.

İsmail Saymaz : SETA raporunun gereği

Programına son verilen İsmail Saymaz ise 'Uluslararası Kuruluşların Türkiye Uzantıları' başlıklı SETA raporunu hatırlatıp şunları yazdı:

SETA raporunun “gereği” yapıldı. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile söyleşi yaptığımız için RS FM, Yavuz Oğhan ve Akif Beki ile birlikte hazırladığımız ‘Söylemesi Bizden’ programını sonlandırdı. https://t.co/2MVeghITB7 — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) 19 Temmuz 2019



RS FM kimin radyosu?

Sputnik haber sitesi gibi RS FM de Rusya'ya ait. RS FM'in açılımı Rusya'nın Sesi Radyosu. Türkiye'de 6 yıldır yayın yapan RS FM, SETA raporuna da girmişti.



Olay yaratan Seta raporu PDF dosyası (tıklayın)