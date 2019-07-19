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Saklamak için üzerine oturdu! Polise yakayı ele verdi

Demirören Haber Ajansı
Saklamak için üzerine oturdu! Polise yakayı ele verdi

BURSA 'da 47 yaşındaki M.K. polisin dur ihtarına uymayınca otomobili kovalamaca sonucu durduruldu. Yapılan aramada M.K.'nın oturduğu koltuğun altından 4 kilo 100 gram bonzai çıktı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kentte 'torbacı' diye adlandırılan sokak satıcısının toplu halde uyuşturucu madde satacağı ihbarı alınca harekete geçti.

Şüphelinin M.K. olduğunu belirleyen ekipler, otomobilini takibe aldı. Merkez Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi'nde polis, şüphelilere 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan M.K. kaçmaya başlayınca polisle arasında kovalamaca başladı. Kısa sürede polis ekiplerince durdurulan otomobilde M.K. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada şoför koltuğunun altına gizlenmiş paketler halinde 4 kilo 100 gram bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin arıdan adliyeye sevk edilen M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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